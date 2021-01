segue dalla prima pagina

un pilota nato nè appassionata del mondo delle 4 ruote, all'atto del ritiro della sua nuova automobilina non ha nascosto la tristezza di dare in permuta la vecchia Lancia Y, dell'età che rende preziosa una bottiglia di Brunello. Ci ho fatto tanti viaggi, per me non era un semplice pezzo di ferro. L'avrebbe quasi tenuta. L'amata lascia un segno indelebile ed per ognuno di noi c'è una propria esclusiva ragione. Per esperienza personale, questo amore profondo nei confronti dell'auto arriva anche a generare una specie di gelosia, nel senso che quando la vendi un po' ti dispiace che un altro la guidi e la possa apprezzare con la stessa tua intensità. Insomma, un distacco traumatico, come un fidanzamento che si interrompe anzitempo e, sino a quando non ti innamori di qualcun'altra non te ne puoi fare una ragione, ovvero come si dice saggiamente: chiodo scaccia chiodo. Oltre la passione ci sono poi delle automobili legate per ragioni molto particolari al proprio passato che vorresti sempre conservare in garage: è il caso di Mario Panichi che sogna di vedere di nuovo luccicante e performante l'Alfa Romeo Alfetta GT 1,6 del 1977, 109 cavalli, quella disegnata da Giugiaro con la strumentazione posta al centro dell'abitacolo, tanto per intenderci, che gli ha fatto da ammiraglia in decine di corse ciclistiche, tagliando insieme a lui traguardi importanti, tra i quali quello vittorioso del campionato del mondo master a St. Johann in Tirol. L'ammiraglia ora è ferma da diversi anni subito dopo la piazza di Magione, sola soletta sulla destra, con ancora i porta biciclette artigianali sul tetto, le scritte pubblicitarie sbiadite, i suoi bei colori rosso blu del Pedale Magionese e sembra attendere qualcuno che se ne innamori. E ci vuole poco, basta fare quattro chiacchiere con Mario nel suo negozio di Casenuove per rendersi conto che quell'auto non ha bisogno di un semplice padrone, ma di qualcuno che la prenda per mano e la porti (anzi la guidi) a svolgere ancora la sua attività prediletta, magari rivista in termini di sicurezza stradale. E se l'adottassimo, evitando la rottamazione?. Nasce così l'idea di tentare il salvataggio, mettendo insieme un gruppo di persone, collezionisti di auto e imprenditori, con l'Automobile Club di Perugia capofila, per restaurare la Gt e poi metterla al servizio della sicurezza stradale, scortando gruppi di ciclisti o tornando a fare sporadicamente l'ammiraglia. Una vera mission possible, quella di fare qualcosa per migliorare il rapporto automobilista-ciclista, in un momento in cui l'uso della bicicletta sta diventando sempre più diffuso. Se poi, attorno al tavolo dei genitori adottivi, prendessero posto giovani apiranti restauratori (meccanici, carrozzieri ed elettrauti) il cerchio si chiuderebbe alla perfezione, con la GT che verrebbe ricordata anche per questo. Dai proviamo a tagliare anche questo traguardo e, se volete, questo è l'indirizzo mail a cui riferirsi: ammiragliagt@gmail.com

Ruggero Campi

