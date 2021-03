7 Marzo 2021

...un monumento ai caduti della seconda guerra mondiale che era stato appena inaugurato; addirittura. Successe nel giugno del 1983 quando quattro ladri misero gli occhi sulla componente di rame del blocco scultoreo certi di ricavarci non meno di quattro milioni di lire. Il riciclaggio di questo metallo era già un business maturo sotto la spinta e il controllo dalla criminalità organizzata. Un giro d'affari che una volta partito non si è più fermato, raddoppiando di anno in anno i sui profitti miliardari. Dentro questa crescita c'è l'attacco alla stele dedicata ai quattordici vittime della frazione folignate . E' la notte del 5 giugno , tre giorni dopo la scopertura, avvenuta con la festa della Repubblica , i discorsi del sindaco Giorgio Raggi e di qualche altra autorità, la benedizione del parroco, il concerto della banda e tanta commozione. Il colpo fallisce perché l'opera dell'architetto Aroldo Bargone, tre metri per quattro, resiste e la banda è costretta alla ritirata : una inutile picconata dopo l'altra, s'è svegliato mezzo paese. A Gubbio l'albero dei primati, invece diventa un obiettivo, parecchio tempo dopo, nel gennaio del 2007 , a conferma di una storia criminale senza fine. Dal monte Ingino lungo il quale migliaia di luci si accendono quando è Natale per segnalare la festa e il record mondiale , spariscono 400 metri di cavi di rame . Praticamente l'impianto è da rifare. Queste del mancato furto di Scafali e del blitz sulla montagna di Gubbio sono piccole poste di uno stesso grande affare sporco. Il mercato del rame nuovo o usato rubato ( pagato dai ricettatori fino a quattro euro al chilo) è in continua espansione. Di metallo da riciclare se ne trova in quantità negli arredi cimiteriali che anche in Umbria vengono razziati con una paradigmatica frequenza. Ce n'è lungo i binari e nei cantieri delle ferrovie ( nel deposito di Orvieto nel 2000 il colpo di una banda di slavi che contava di intascare più di un miliardo prima di essere bloccata a Roma dai carabinieri ) e i furti sono così frequenti che da qualche anno la Polfer ha istituito una task force specializzata coinvolgendo anche il compartimento umbro. Nel 2013 sei treni regionali sono stati costretti a fermarsi per 50 minuti sulla Foligno-Terontola. Il rame era stato rubato nella stazione di Fontivegge. Negli anni anche diversi stabilimenti dell'Enel sono stati alleggeriti di qualche tonnellata di conduttori di oro rosso. Sono organizzazioni con una struttura piramidale quelle che operano in questo settore. Ai livelli più bassi ci sono i ladri singoli o associati. Un gradino sopra i ricettatori, Ancora più in alto i trasformatori che operano con fonderie compiacenti. Al vertice gli esportatori, i trafficanti internazionali , appartenenti alle mafie italiane e straniere. Sono gli anelli forti della catena. Sono i soggetti che manovrano le somme di denaro più ingenti. I mercati dell'oro rosso al quale è stata ridata una verginità commerciale sono generalmente extraeuropei. La Cina sarebbe un buon cliente.

Alvaro Fiorucci