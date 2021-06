Domenica 27 Giugno 2021, 05:03

segue dalla prima pagina

Un ménage familiare che se possibile si è rafforzato da una condivisione di vacanze alternative, per un mese vis tutte le formalità possibili ed immaginabili. Una settimana fa la decisione di vendere l'ultimo camper, e di aggiornare l'album di ricordi e pensare, d'ora in avanti, solo a qualche gita fuori porta. Umbro riesce a stento a tenere sotto controllo tristezza e nostalgia : È stata una lunga e piacevole parentesi iniziata quasi per caso a metà anni 80. Con tre figli piccoli ci eravamo avventurati in un viaggio in Francia, visitando i castelli della Loira, un viaggio senza prenotazioni. Verso l'imbrunire, con l'aiuto di una guida, cominciai a cercare un hotel. Uno, due, tre tentativi andati a vuoto, provai anche in periferia : nulla, neppure una sistemazione di fortuna. A notte inoltrata decidemmo di dormire in auto e fu allora che decisi che un fatto analogo non sarebbe mai più accaduto. Al rientro a Perugia ci regalammo un camper nuovo di zecca. Per qualche lustro, visto che internet era di la da venire, bastò una cartina geografica e la sola voglia di vedere nuove realtà. Qualche segnalazione di qualche compagno d'avventura e via con l'improvvisazione, azionando l'intuito. Ogni volta era un godimento unico, tanta la voglia di conoscere, condividere con i figli le meraviglie del mondo : in quella seconda casa non mancavano i confort e Giovanna , cuoca sopraffina, capace di preparare un piatto di tagliatelle in un campeggio della Svezia o vicino una spiaggia del su della Spagna, proseguendo con una torta al testo e l'immancabile prosciutto di Norcia Abbiamo coltivato amicizie, rafforzate proprie a tavola, con lo

scambio di piatti tradizionali, con camperesti italiani e stranieri. Dovunque ci siamo fermati abbiamo trovato una solidarietà di partenza che spesso sfocia in condivisione di tante attività turistiche e ricreative. Tutto l'opposto di quanto avviene in alberghi o centri turistici, anche per questo non siamo mai tornati indietro. I risparmi sono serviti per acquistare il camper più moderno, nessun rimpianto per alberghi stellati e suite di lusso. Per anni gli amici del quartiere lo hanno sollecitato nel racconto e lui non si è mai risparmiato. Escluso Turchia e Grecia i Micheletti hanno girato in lungo e in largo, senza ovviamente trascurare l'Italia, mai un incidente o un contrattempo legato agli spostamenti anche per meticolosa manutenzione del mezzo, frutto anche di una cultura acquisita sul campo come funzionario della Motorizzazione civile di Perugia. Fino a quando entrambi erano impegnati in attività lavorative la vacanza durava quattro settimane, metropoli e villaggi la differenza era minima, monumenti e musei visitati con certosina attenzione. Poi con la quiescenza il camper è servito anche per brevi raid in Emilia e in Veneto. Da più di 40 anni frequentano due ex grifoni, calciatori che hanno scritto pagine importanti della storia del Perugia : Scarpa e Savoia. A volte bastava una telefonata per accordarci per un incontro, il camper ci è stato utile anche in queste scorribande, l'amicizia è uscita sempre rafforzata da queste rimpatriate improvvisate. Si volta pagina, si pensa alle vacanze dei nipoti : Hanno provato la vita del campeggio e quella degli ostelli, adesso tocca a loro scegliere. Io scelsi e non me ne sono mai pentito. Mario Mariano