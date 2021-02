segue dalla prima pagina

Un giallo irrisolto nonostante sparsi per il mondo siano al lavoro decine di specialisti. Nel 1974 Premoli Silva ed Alvarez puntano su Gubbio e si fermano dentro la gola del Bottaccione. Con scalpelli, piccozze ed altri piccoli arnesi da scavo, quasi dei bisturi, si mettono a selezionare come due della scientifica quando devono repertare un'arma del delitto. Che in questo caso è un tutt'uno con l'assassino. E' su quelle rocce calcaree che disegnano un panorama da Jurassic Park che ci potrebbero essere indizi preziosi per individuare lo strumento letale che ha fatto sparire per sempre i dinosauri dalla terra. I due segugi impiegano sei anni per trovare prove utili alle loro indagini. Ancora quarantasette anni e, febbraio 2021, ecco le conferme che sembrano chiudere il cold case più intrigante della storia del pianeta. Seicento metri sotto il fondale del Golfo del Messico infatti c'è un cratere e nel cratere ci sono gli stessi residui dell'elemento che avrebbe provocato la catastrofe sotto inchiesta. L'hanno scovati gli Holmes dell'Università del Texas. Sono tracce di iridio (come quelle sulle pareti rocciose del Bottaccione). E di questo metallo , il più resistente all'usura , sono ricchi tutti gli asteroidi. Anche il bolide celeste largo 10 chilometri che avrebbe impattato sulla terra causando un'esplosione devastante come quella che potrebbe essere causata da milioni di atomiche, i cui effetti avrebbero causato l'estinzione dei dinosauri tra l'altro privandoli di ogni forma di alimentazione- in una decina di anni. L'iridio si sarebbe depositato dappertutto, lasciando tracce anche a Gubbio. I ricercatori della Berkeley University non escludono che il punto d'impatto possa essere proprio quello .La teoria della grande cometa devastatrice è del premio Nobel per la fisica Luis Alvarez, il padre di Walter Alvarez , il geologo che con le sue trasferte eugubine ha portato la ricostruzione di un'ecatombe planetaria al processo della scienza. Un processo nel quale figura in un certo senso come parte offesa una diversa scuola, l'Università di Dartmouth, che sostiene che i dinosauri sono scomparsi in un lasso di tempo più lungo e a causa delle esalazioni di anidride carbonica sprigionate da una serie di potenti eruzioni vulcaniche che avrebbero sconquassato e ammorbato l'intero globo terracqueo. . Per anni sull'individuazione del killer che è anche l'offender attraverso l'iridio si sono accapigliati scienziati di ogni latitudine. Come nel settembre del 1989 quando il confronto avvenne proprio su uno dei due fronti, quello di Gubbio. Un fronte così caldo che prima di dare il via alla relazione illustri cattedratici di opposte convinzioni sono andati a scavare iridio al Bottaccione, Muovendosi ancora una volta come sulla scena del crimine: tute bianche , guanti e niente oggetti d'oro per evitare ogni contaminazione. Trenta anni dopo come abbiamo detto- nuove nove dal Messico e una conferma: quella che parte della gola tra l'Umbria e le Marche è la pista giusta.

Alvaro Fiorucci

