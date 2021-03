28 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







segue dalla prima pagina

Un agguato nel garage della villa di famiglia a Forte dei Marmi, 17 coltellate nella notte tra il 16 e il 17 luglio 1989. Nel carcere di via Torcoletti Maria Luigia Redoli, comincia subito a cercare una strada che le consenta di attraversare nel migliore dei modi gli anni che ha davanti. La troverà nel lavoro e nel volontariato che dopo averla percorsa per 24 anni la porterà a vivere una seconda vita. Maria Luigia Redoli rimane a Perugia fino al 21 giugno 2002 quando la trasferiscono a Trani. Corrono voci inquietanti: l'hanno trasferita per evitare un tentativo di evasione, si dice in giro. Nascondeva un progetto di fuga il suo comportamento irreprensibile? Una cortina fumogena quel suo fare con il quale si era guadagnata già tre giorni di permesso speciale, trascorso in un istituto di suore? No, è una fake news: l'hanno dovuta trasferire perché con il suo carattere decisionista e a volte sprezzante, era entrata in conflitto con altre detenute determinate e forti di carattere come lei. Un fuoco sul quale buttare subito acqua a secchiate. Ha avuto per compagne di reclusione Patrizia Badiani di Scandicci che aveva ucciso il marito Aniello Fontana Rossa e Loredana Petroncini ergastolana per il sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti. A non credere al ritratto delle autorità carcerarie che ne fanno ora un'altra persona è la figlia Tamara che nel 2012 insieme al fratello Diego si opporrà alla richiesta di grazia che la madre invierà al presidente della repubblica Giorgio Napolitano. Domanda che resterà senza risposta. Dirà la giovane: neanche il carcere e il nuovo matrimonio hanno cambiato il suo carattere malvagio e cattivo. La Circe (la chiamano così per una certa sua passione per maghi e fattucchiere) in quel momento è, detenuta modello, nel carcere milanese di Opera dove in semilibertà lavora in una cooperativa che assiste i disabili. Ha conosciuto un ragioniere in pensione che aiuta i reclusi e nel 2009 l'ha sposato. Fine marzo 2015. C'è posta per Maria Luigia Redoli. Due buste. In una c'è la libertà condizionata dopo 24 anni di detenzione per la positiva evoluzione interiore e l'impegno nelle attività lavorative e di volontariato. Nell'altra c'è qualcosa che la riporta a Perugia dove ha cominciato la resistenza ai colpi del fine pena mai: dal femminile di Santa Scolastica le hanno spedito una cartella esattoriale rimasta inevasa. Subito un problema pratico da affrontare per riprendere a vivere nella normalità. Da Milano si trasferisce a Pavia dove abita Alberto Andena, il compagno del secondo matrimonio e poi, dopo qualche anno, torna in Toscana e si stabilisce ad Arezzo. E'sola. Le fanno compagnia due cani, ogni tanto le badanti e qualche vicina di casa. E'malata, soffre di una grave patologia renale. La Circe della Versilia muore a ottanta anni, il 14 dicembre 2019. Mi hanno chiamato Circe, ma non sono una strega; l'unico maleficio l'ho fatto a me stessa, aveva detto qualche tempo prima in un'intervista durante la quale per l'ennesima volta aveva gridato di essere estranea all'omicidio del primo marito.

Alvaro Fiorucci