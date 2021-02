segue dalla prima pagina

Stando a lui, piombinese di nascita, e pistoiese di adozione, a Perugia si vive bene, la città ideale grazie anche alla sua gente, capace di essere riservata al momento giusto, ma anche accogliente quando si abbatte il muro della diffidenza. Nassi, direttore sportivo del Perugia con Agroppi allenatore a metà degli anni 80, ha continuato a frequentare Corso Vannucci fino a poco tempo fa. I suoi acquisti nei negozi del centro, un parrucchiere e un dentista di fiducia, ha rafforzato la convinzione che Perugia va vissuta a pieno titolo. Ho mantenuto rapporti di sincera amicizia con ristoratori e commercianti, ho lavorato a Genova, Firenze, Torino, ma non ho mai conosciuto giornalisti competenti e appassionati come a Perugia. Sfiorammo la promozione in serie A con 48 punti, ma ho sempre avuto il sospetto che si verificarono fatti a dire poco imbarazzanti, con Bari e Lecce che godettero di favori arbitrali in virtù delle cariche federali ricoperte dai presidenti dei due club. Ricorda di quella stagione anche i dettagli, ma glissa quando il cronista gli ricorda che a pochi mesi dalla fine lui ed Agroppi si promisero alla Fiorentina dei fratelli Pontello. Non fu un tradimento, anzi continuammo a lavorare per la causa con maggiore lena, nessuno avrebbe mai potuto rinunciare alla piazza di Firenze. Per dimostrare la mia lealtà, un attimo dopo la firma dell'accordo in Piazza della Signoria, chiamai il cavaliere Ghini per informarlo. Non solo apprezzò il gesto, ma si complimentò. Ho lavorato con grandi presidenti, come Paolo Mantovani, lo stesso Pontello, ma Ghini non era secondo a nessuno. Di lui conservo un ricordo straordinario e con me Agroppi. Tutto vero, ma se c'era tutta questa considerazione, la Fiorentina poteva anche aspettare. Con il senno del poi potremmo aver sbagliato, ma nessun professionista al mondo rinuncia ad una opportunità così ghiotta. Solo che il Ghini, desideroso di riportare il Perugia in A, l'anno successivo alla nostra partenza si lasciò irretire da faccendieri che gli raccontavano di un calcio corrotto, dove era necessario creare alleanze pericolose. Da qui nasce lo scandalo che travolse il Perugia per la seconda volta. Se c'era un dirigente che non meritava quella sorte era proprio Ghini. Mai visto un presidente amare la propria squadra quanto lui. Tessitore di relazioni, apprese da un maestro delle relazioni pubbliche come Italo Allodi, Nassi era un fautore della filosofia andreottiana secondo la quale a pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina. I campionati si vincono lavorando dietro una scrivania, mantenendo relazioni con Lega e Federcalcio e con le altre componenti del calcio. Anche ora che c'è la Var, gli arbitri continuano ad essere decisivi. In attesa di tornare a Perugia per una rimpatriata non solo da Amarcord, Nassi,continua ad essere informato sulle vicende calcistiche come fosse ancora in servizio. Non dimenticare le mie origini di giornalista sportivo, quegli anni nella redazione del Tuttosport mi sono stati utilissimi ed ancora oggi mi aiutano. Il calcio italiano è in crisi profonda perché la classe dirigente è davvero modesta. Carraro da dietro le quinte continua a muovere i fili anche per decidere chi sarà il prossimo presidente della FIGC. Come sempre capita quando c'è una competizione a due, l'esito sarà incerto fino all'ultimo. Nassi non si nasconde dietro un dito. Preferisco nettamente Sibilia a Gravina. Il calcio è politica e non passerella, ed ho detto tutto

Mario Mariano

