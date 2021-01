segue dalla prima pagina

...sopra una traccia di tacco impressa con il sangue, sul tavolino una moltiplicazione incompiuta , 17x15.000, il datario dell'orologio fermo al13 ottobre 1977. La ragazza è stata ammazzata di botte perché ha lottato contro un aggressore che voleva violentarla. Un delitto passionale a Città di Castello quando il sostantivo femminicidio non esiste. Maria Teresa Bricca, 25 anni, la famiglia a Città della Pieve, segretaria dell'Istituto Tecnico Industriale dell'Alto Tevere, conosceva il suo assassino. Gli ha aperto la porta. E lui quando se n'è andato l'ha richiusa a doppia mandata. Al secondo giorno che non la vedono arrivare le bidelle chiamano i carabinieri. Gli investigatori puntano subito tre operai nigeriani che però non c'entrano nulla; alibi verificati e buoni. Poi raccolgono altre voci. C'è un ragazzo che ha un boscaiolo tra gli amici . Il boscaiolo non gli ha fatto mistero di essere attratto da quella giovane dal viso dolce e dai lunghi capelli neri. Prima o poi l'avrebbe presa , diceva. Il boscaiolo si chiama Primo Bacci , ha 25 anni anche lui e abita al piano di sopra. Proprio in quei giorni ha rotto in malo modo con la compagna che se n'è andata . Lo interrogano e lui con freddezza e meticolosità tenta di convincere della sua innocenza chi gli sta davanti . Non ci riesce. L'arrestano: omicidio, tentata violenza, ratto a fine di libidine, furto. La ricostruzione accusatoria completa la scena del crimine. Primo Bacci bussa e chiede a Maria Teresa la cortesia di conteggiargli le giornate di lavoro, fargli insomma la busta paga . Lei lo fa entrare, ma non riesce a completare l'operazione ( 17 giornate per 15.000 lire al giorno) che deve difendersi . Il boscaiolo l'agguanta, vuol toglierle i pantaloni, lei si chiude al bagno, lui sfonda tutto con un crick . Con un pugno le spacca il naso. L'afferra per il collo, quasi la strangola, poi le sbatte più volte la testa sul lavabo fino a spaccare la porcellana. Maria Teresa non muore subito. Attraversa ore di agonia. L'assassino sparpaglia oggetti e ruba monili: per simulare una rapina. Il segno del tacco sullo spartito è di un suo mocassino: il primo di una serie di indizi, 10 ne elenca il pubblico ministero, che lo portano al processo. Non c'è la prova del dna: è troppo presto, c'è d'aspettare un decennio perché le impronte genetiche entrino in un'aula di giustizia. Al dibattimento Primo Bacci nega tutto, porta testimoni ed elementi che dovrebbero scagionarlo. Una perizia psichiatrica lo ritiene di una personalità abnorme da soggetto psicopatico, ma capace di intendere e di volere. L'accusa chiede l'ergastolo, la Corte d'Assise nel febbraio del 1979 lo condanna a 27 anni di carcere. Dopo una nuova perizia psichiatrica che vede nell'imputato un soggetto disarmonica e psicotica di tipo amorale la Corte di Cassazione chiude l'iter processuale confermando i 24 anni inflitti in secondo grado. A Città della Pieve Maria Tersa Bricca non l'hanno dimentica: c'è il suo nome sulla targa centro antiviolenza.

Alvaro Fiorucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA