Si tratta essenzialmente di auto con le caratteristiche di quelle moderne, tutte con il servofreno, alcune già con il servosterzo, iniezione elettronica ed anche dotate di sistemi per la sicurezza del guidatore e dei passeggeri, o per il loro comfort Rispetto alle consorelle più attuali, e nonostante il loro glorioso passato, sembrano delle automobiline, nel senso che la carreggiata e gli ingombri in generale le fanno apparire minuscole, anche a confronto con quelle che oggi pensiamo siano auto da città. I pezzi di ricambio si trovano tutti e, a parte il problema delle emissioni, sono utilizzabili normalmente. Cosa non trascurabile, direi essenziale, è che esistano ancora officine con meccanici che sono cresciuti lavorando proprio su quella generazione di automobili e quindi è agevole trovare chi è in grado di risolvere ogni problema, persino di eliminare quel rumorino introvabile. Se è vero che per tali annate alla fine qualsiasi restauro è possibile, non altrettanto può dirsi per quelle che erano le young timer anni '80, vale a dire quelle che oggi hanno un'età dai 50 ai 70 anni: non è facile trovare i pezzi di ricambio, o meccanici o carrozzieri che ci abbiano lavorato e l'uso quotidiano diventa problematico, sia per ragioni di sicurezza, sia per il timore che qualcuno - non sia mai - acciacchi la preziosa creatura. Se la parcheggi, difficilmente la lasci sola e comunque cerchi sempre spazi molto larghi: diciamocelo, difficilmente ti allontani dalla tua amata perché alla fine quella sosta è un' occasione di messa in mostra per l'orgoglioso proprietario che non vede l'ora di spiegare la storia e le caratteristiche del suo gioiello. Ma sperare che per magia aumenti il numero degli meccanici o dei carrozzieri specializzati è un periodo ipotetico dell'irrealtà: tra i tanti mestieri che si perdono ci sono appunto questi, dove l'artigiano specializzato dalle mani d'oro, capace di trovare le antiche sinfonie da un motore datato, è sostituito irrimediabilmente dai service e dai carrozzieri in serie, che di musica delle marce o delle curve preziose di un duetto osso di seppia proprio non si intenderanno mai. Abbiamo i migliori restauratori di opere d'arte del mondo, formati nelle nostre scuole di eccellenza: perché non pensare a un istituto superiore del restauro (comunque lo si vorrà chiamare) di gioielli irripetibili , di esemplari unici al mondo, non su tela ma su quattro ruote? Come ogni patrimonio, uno dei momenti più delicati è il passaggio generazionale. Spesso la mancanza di passione diffusa all'interno della famiglia del fortunato possessore costringe a disfarsi dei gioielli a quattroruote, molti dei quali, ahimè, vanno a finire all'estero, impoverendo così il patrimonio storico del nostro Paese. Piuttosto che lasciarle lì, prive delle cure necessarie, alla fine si preferisce realizzare. Ruggero Campi

