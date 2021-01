segue dalla prima pagina

Si dice che i numeri non mentono e Scappini prima di pronunciarsi si è munita di calcolatrice per essere sicura del risultato finale.

Dottoressa, partiamo da Raffaele Cantone

«Secondo il giorno della nascita è un numero 6, numero per antonomasia della bellezza, dell'armonia. Il procuratore ha uno spiccato senso estetico a cui unisce grande praticità. Si tratta di un'idealista, desideroso di aiutare gli altri, il suo motto è Vivi e lascia vivere. Caratteristiche che si amplificano nel numero del destino che caratterizza questo personaggio, ovvero il 9: numero che ha un percorso molto impegnativo con una spinta innovatrice, perché obbiettivo principale è quello di essere una guida per elevare le coscienze».

Qual è invece il numero che identifica la presidente Tesei? «Secondo il giorno della sua nascita è un 8, numero affascinante, la cui caratteristica principale è quella di essere il sovrano, che nei momenti in ombra può trasformarsi in tiranno. L'8 rappresenta la completezza, l'integrità: se diventa rigida per l'assunzione di troppa responsabilità, corre il rischio di operare con eccessiva autorità. Nel suo destino c'è il numero 1, che la induce ad essere individualista e pioniera; persona che ama portare a termine i propri progetti senza interferenza. Questa combinazione è un segno di distinzione, con il rischio, però, di isolarsi».

Passiamo a due protagonisti nello sport. Cosa si può dire degli allenatori di Perugia e Ternana?

«Fabio Caserta è un 5, il numero del cercatore, caratterizzato da un senso di avventura e un senso di libertà, con grande capacità di accogliere i cambiamenti. Il mister ha un modo di comunicare molto spontaneo, tanto da coltivare amicizie anche molto differenti tra loro. A volte questo suo essere molto fantasioso può però portarlo ad essere incostante. Il numero del destino gli viene in aiuto: il 3 è il numero del comunicatore per eccellenza, tende verso una profonda conoscenza di sé e se acquisita diventa un ottimo strumento per essere guida per gli altri».

E, invece, quale identikit si può fare per il livornese Lucarelli?

«Cristiano ha un numero netto del giorno di nascita, che corrisponde al 4 e quindi ha le caratteristiche del costruttore, dell'uomo pratico e pragmatico, poco incline al cambiamento, uno che tende a riportare con i piedi per terra chi ha la testa tra le nuvole. Ama i lavori manuali e gli piace programmare in maniera minuziosa i vari lati della sua vita. Questa sua rigidità a volte può essere compromessa dall'energia che il suo numero del destino gli impone: il 3 è infatti un numero di movimento che predilige una dimensione spirituale e artistica. Questo può determinare incertezza riguardo la sua identità; è costantemente alla ricerca di un equilibrio».

Dei sindaci di Perugia e Terni cosa emerge dal quadro numerologico ?

«Andrea Romizi è un 9, il numero più completo in assoluto, che lo rende un ponderato divulgatore di idee. Possiede una forte capacità comprensiva come conseguenza di una innata saggezza. Però, attenzione: questa sorta di pacatezza viene stimolata a modificarsi dal numero del destino, in questo caso 1: il numero dei nuovi inizi, dell'unificazione e del singolo. Ne consegue che la solitudine che caratterizza entrambi i numeri, rappresenta una tendenza di questo personaggio a perseguirla sempre più in futuro».

E Latini?

«È un 5, tipico di una persona che sta cercando la sua strada, che continua la ricerca e ad ogni tappa si pone comunque nuovi obiettivi; perché il cercatore è attirato dal mondo, dalle diversità, dalle novità. Dovrà sempre usare attenzione a non indossare i panni del girovago, cioè a perdersi o ad allontanarsi troppo dal proprio tracciato, dalla sua strada maestra».

Passiamo ai big della imprenditoria? Precedenza a Nicoletta Spagnoli.

«È uno di quei casi in cui data del giorno di nascita e del destino coincidono, si tratta 6, numero della bellezza e dell'armonia. E' il numero perfetto e non é un caso che Dio abbia creato il mondo proprio in 6 giorni. La persona è sobria ed elegante, ha un innato buongusto ed ama accogliere le persone perché ha uno spiccato senso dell'ospitalità. Tuttavia, avere un 6 doppio può acuire la caratteristica di donarsi troppo agli altri, soprattutto in famiglia, tanto da trascurare se stessi».

E cosa dicono i numeri per il re del cachemire?

«Brunello Cucinelli è un numero 3: persona completa, caratterizzata da un forte carisma che ben intercetta la sensibilità femminile. Amore per l'arte e attrazione per la bellezza appartengono proprio al numero 3. La comunicazione in lui trova uno spazio importante, una collocazione davvero elevata. Sa trasmettere simpatia e buon umore, tuttavia questo numero può portare la persona ad una continua ricerca della propria identità, tanto da sentirsi a volte straniero nel mondo, con la conseguenza di alzare il livello di diffidenza». Ha sollevato clamore e provocato polemiche una presa di posizione dell'assessore Pastorelli e il suo selfie trumpiano. «Clara ha un 2 come numero di nascita, è una donna caratterizzata da un forte senso della famiglia, che tende a proteggere a tutti i costi; un numero che contrasta fortemente con quello del destino, il 5, numero del cambiamento, del movimento per eccellenza. Certamente avverte una conflittualità tra il bisogno di condurre una vita regolare e semplice e il desiderio di viaggiare e fare sempre nuove esperienze». Mario Mariano

