Domenica 8 Agosto 2021, 05:00

Ricorderete senz'altro come me le plurime mortificazioni subite entrando in Concessionarie di marche e modelli famosi, quelli che un tempo si vendevano da soli: il timido visitatore veniva trattato come un fantasma e qualche volta, diciamoci la verità, a pesci in faccia. Scusi mi interesserebbe.. ha mica un depliant? Niente, un atteggiamento che richiama alla memoria il nonnismo del servizio militare: al nonno non si poteva chiedere nulla, era stanco! Ora però, nel mondo rivoluzionato dal Covid, per la verità già dai primi morsi della crisi del settore, l'atteggiamento del venditore è radicalmente mutato. Tutti sono pronti a riempirti di notizie, informazioni e dettagli: gentilissimi e ciarlieri, ti fanno accomodare addirittura nei salottini arredati con comode poltrone. Il salone è pieno di splendide luccicanti autovetture, venga gliela mostro, salga pure è aperta: il venditore è premurosamente al tuo fianco e si trasforma nel tuo più caro amico. Conosce che cosa ci attrae e per prima cosa concentra la tua attenzione sullo schermo touch grande come il monitor del pc di casa, mentre la cilindrata, le prestazioni ed il prezzo possono attendere. (E pensare che prima dell'avvento di questi sistemi interattivi la prima cosa che si chiedeva era ma quanto fa, intendendo la punta di velocità massima). Tutto perfetto, ora il consumatore è cullato e coccolato e dopo un paio di giorni, se l'acquisto non è andato in porto, ti chiamano addirittura dal call center della casa madre. Ma come si dice, non è tutto oro quel che luccica, perché alla fine dopo il lungo colloquio (anche a puntate) con il venditore difficilmente riesci a capire quale è il prezzo.giusto, in barba alle norme sui diritti dei consumatori. A fine mese sussurra all'orecchio del cliente scade un'offerta molto conveniente e irripetibile, ti propongono cioè subito il finanziamento e poi - se dopo un anno, due o tre - vuoi ridare indietro l'auto, eviti di pagare la rata finale: in altra epoca si chiamava cambialone. Sì, ma quale è il prezzo e quanto mi fate di sconto? Questo è il punto (non da poco) difficile da comprendere nel percorso tortuoso tra le voci che compongono il preventivo. Il prezzo è sempre diverso da quello che hai trovato sulle riviste specializzate, c'è l'ombrello che ti regalano, ma invece è da pagare e tutta una serie di pseudo servizi, a pagamento pure quelli. Facciamo dunque attenzione, perché tante voci dal prezzo finale si possono togliere: è un po' come se, andando a comprare i pomodori per fare una bella insalata, ci mettessero nella busta, e nal conto, anche del prosciutto di Norcia, il filetto di Chianina e una bottiglia di Trebbiano spoletino. Con gli incentivi recentemente reintrodotti dal Governo è prevedibile un impulso alle vendite, ma fate attenzione ai tempi di consegna. Difatti, come è avvenuto per le biciclette, gli incentivi prima e soprattutto la mancata produzione di componenti poi, insomma per avere l'amata automobile non è da escludersi una attesa infinita. Tanto per la cronaca per alcune biciclette può trascorrere anche un anno! e per le autovetture la musica non è diversa. Fare i nomi è sempre antipatico, ma narra la leggenda che auto la cui marca finisce con la S o con la W, ma anche con la N, la I o la E i termini contrattuali sono abitualmente sforati. Non dico di portare con voi all'atto dell'acquisto l'avvocato o il commercialista, ma un consiglio ve lo voglio dare: leggete bene il contratto e lasciatevi un via di fuga. Meditate gente, meditate.

Ruggero Campi