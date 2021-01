segue dalla prima pagina

...raffreddato ad aria, catturava l'attenzione per la simpatia che le sue forme rotonde immancabilmente suscitavano. Quattro strati di vernice e la strada era il suo garage per antonomasia. Parliamo ovviamente del Maggiolino Volkswagen del quale a dicembre, il 27 per la precisione, è caduto il 75 esimo compleanno. Non nacque come seconda auto da usare solo in città o per il tempo libero, era l'auto della famiglia, che magicamente si trasformava, nella versione cabriolet, nell'oggetto del desiderio.

Era indistruttibile: Quattroruote nel 1959 sottopose la rotonda vetturetta ad un test di resistenza, ovvero percorrere l'Autostrada del Sole da Milano a Bologna per 16 giorni consecutivi, senza interruzioni. Il test andò oltre le aspettative con ben 37.328 km alla media di oltre 110 km/h, missione compiuta! Probabilmente anche grazie a questi risultati, che contribuivano ad alimentare la fama della affidabilità, molti italiani si convinsero e l'acquistarono, compreso il medico condotto di Colombella, dr. Donati, che nel 1963 dopo aver percorso tanti km con l'amata Fiat 600 si convertì alla tecnologia tedesca. Al momento del ponderato acquisto, uno stretto parente lo tranquillizzò, mano sulla spalla: eh Giuseppe , con la VW non si resta mai a piedile ruote poimai nessun problema. Il dottor Donati con quel Maggiolino scorrazzò in lungo in largo su strade anche impervie nella provincia di Perugia per assistere i suoi mutuati (ai tempi le guardie mediche erano di là da venire e tanto meno i week-end liberi !), e poi per le sue vacanze con la famiglia in quasi tutte le regioni d'Italia e in Francia, Austria e Germania, mete allora che non si affrontavano tanto alla leggera con una utilitaria. E che vacanze! I ragazzi, che studiavano tedesco alla sezione C del Liceo Classico Mariotti, correggevano la pronuncia Babbo, non si dice Vosvaghen.ma Folksvaghem!. Ma il dottore scuoteva la testa Basta che n'me lascia a piedi. La cosa strabiliante, per il nostro metro di automobilisti abituati ai grandi spazi e a Suv di tutte le dimensioni, è come la signora Donati riuscisse a mettere nel Maggiolino tutto quello che occorreva per le vacanze in campeggio di un mese, compresa la gigantesca tenda e tutto l'occorrente per montarla, considerato che il bagagliaio si trovava nel cofano davanti ed era veramente miserino. I ragazzini viaggiavano seduti su una montagna di coperte, lenzuola ed altri oggetti, mentre il resto delle valigie ed altro armamentario veniva issato sul tetto in equilibrio instabile. Guardo questa foto e sorrido, pensando che oggi le tipiche giustificazioni dell'acquisto di un suv 5000 di cilindrata è sai... me nasce n fiolo , caricando l'infante della responsabilità del futuro trasporto di enormi carichi dovuti alla sua persona, per non parlare delle spesa che n c'entra mai o delle avventurose vacanze in montagna , ovvero una settimana bianca in albergo . Nulla di paragonabile con le avventure viste da quel maggiolino del dott. Donati che, per non risparmiarsi nulla, due anni dopo ci attaccò una roulotte, ma questa è un'altra storia.

Ruggero Campi

