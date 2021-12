Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:01

radiologo interventista dell'ospedale di Perugia a pochi giorni di distanza dal pensionamento, ha aperto la valigia dei ricordi per raccontare di un mestiere di cui poco si sa : A pazienti e amici ho sempre raccontato che il nostro lavoro è simile a quello dell'idraulico, lui è chiamato a sturare i tubi e noi le arterie. È necessaria una grande manualità, unita a conoscenza e capacità di prevenire qualsiasi imprevisto. Insomma, siamo medici ma anche artigiani.

Doppia specializzazione in radiologia e cardiologia, Mosca ha eseguito oltre 25 mila trattamenti per la risoluzione di patologie vascolari ed extra-vascolari dei vari organi del corpo umano, utilizzando aghi e cateteri introdotti attraverso mini-accessi percutanei. Come l'idraulico si avvale di apparecchiature sofisticate, così il radiologo interventista chiede aiuto ai macchinari che lo guidano nel complicato percorso per ripristinare pericolose interruzioni. Le immagini proiettate dalle macchine sono il nostro faro illuminante, lo specialista è prima di tutto un radiologo e successivamente diventa Interventista, grazie ad un addestramento teorico e pratico che richiede tempo, dedizione e sacrificio, sottolinea Mosca, che ha insegnato il mestiere a decine di giovani medici. Il successo della metodica scoperta quasi mezzo secolo fa è la sua ridotta invasività, con un modesto tasso di complicanze sopratutto se le mani dell'operatore sono esperte. Si aggiungono anche il limitato tempo di ricovero e il gradimento del paziente che tende a preferire, quando possibile, il foro di un ago rispetto al taglio di un bisturi.

Il medico- artigiano lavora con un' equipe multidisciplinare con chirurghi, oncologi, gastroenterologi, urologi, un gruppo attivo tutte le ore del giorno e della notte. Le soddisfazione umano e professionali non mi sono certo mancate, la gratificazione più grande dopo aver effettuato attività salvavita di casi gravi e complicati. In 33 anni di servizio sono passati alla sua osservazione pazienti di tutte le età con problematiche le più diverse: Escluso patologie cardiache e cerebrali, siamo intervenuti in emergenza migliaia di volte, sicuramente salvando tante vite umane, un'attività monitorata che ci ha permesso di ottenere importanti riconoscimenti nei tanti convegni cui abbiamo partecipato.

Un mirabile esempio di integrazione è stato quello realizzata tra Ostetricia, Anestesia e Radiologia Interventistica che ha gestito nel tempo oltre 350 parti ad elevato rischio emorragico. L' ospedale di Perugia è stato tra i primi in Italia a dotarsi di un protocollo risultato molto efficace, restituire una mamma in pericolo di vita al proprio figlioletto non ha paragone con nessuna altra gioia.

Chi nella vita ha molto ricevuto al momento di uscire di scena è pronto a ricordare chi gli ha insegnato il mestiere: Ho avuto tre grandi maestri che non mi hanno mai lesinato insegnamenti e consigli : Luciano Lupattelli, Francesco Barzi e Paolo Corneli, praticamente mi hanno preso per mano; il mestiere si trasmette e così la mia soddisfazione ora è quella di consegnare idealmente gli strumenti di lavoro ad un collega straordinario per capacità professionali ed umane, Matthia Fischer. Ora che ho chiuso la mia storia è chiusa, posso dire che in ospedale ci sono professionisti che vengono considerati poco senza tenere conto di quanto beneficio danno ai pazienti. Fischer ed io abbiamo tante analogie caratteriali : ci è sempre piaciuto lavorare in silenzio, senza sollecitare attenzioni e ringraziamenti.

Proprio come capita con gli idraulici bravi, senza i quali staremmo tutti senza acqua e al gelo. Mario Mariano