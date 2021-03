21 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







segue dalla prima pagina

Questo fondamentale strumento in grado di reimpostare e rivoluzionare in meglio la Sanità regionale attraverso un'intesa che già c'è tra la Regione Umbria e l'Università di Perugia, doveva arrivare prima la scorsa estate, poi in autunno, da ultimo sembrava dover essere firmata entro il 31 dicembre scorso e invece siamo al 21 marzo e il silenzio regna.

Eppure con l'accordo fra Donatella Tesei, presidente della Regione e Maurizio Olviero, Rettore dell'Università, la partenza era stata ottima perchè, già nel gennaio 2020 era stato redatto e condiviso un memorandum che tracciava linee guida per la nuova Sanità Regionale che avevano suscitato un generale apprezzamento e forti aspettative.

Ma spesso la volontà politica e le migliori intenzioni poi si perdono nei meandri burocratici e negli scontri del sottobosco e anche ciò che appare necessario, opportuno e urgente viene frenato, ritardato, se non addirittura stravolto.

Eppure la convenzione è uno strumento strategico per tutta la macchina sanitaria e per le modalità assistenziali di tutta la Regione: rigoverna le strutture ospedaliere, ridisegna le funzioni e le peculiarità dei due policlinici di Terni e Perugia e riorganizza la tanto invocata assistenza territoriale. E' anche un mezzo di razionalizzazione dell'esistente perchè accorpa e cancella reparti e servizi doppioni, valorizza nuovi ambiti della medicina che l'evoluzione delle patologie e della ricerca rendono utili, rimodula anche l'utilizzo delle nuove tecnologie, infine incentiva l'attività di ricerca tra attività ospedaliera e universitaria.

Insomma: a rileggere quel memorandum Tesei-Oliviero, sembrava che la convenzione dovesse essere sottoscritta il giorno dopo, tante risultano le ricadute positive.

Ma così non è stato.

Perchè l'altra faccia della medaglia è che questo documento di riorganizzazione e programmazione altera gli equilibri di potere consolidati di quella che è la prima industria dell'Umbria. Basti ricordare che il bilancio della sanità regionale copre più dell'80% e, in questa fase pandemica, probabilmente il 90% dell'intero bilancio regionale. Potere vero, potere che sposta fiumi di denaro e poltrone pesantissime.

E poi sullo sfondo la vecchia mai sopita e anche un po' stucchevole diatriba campanilistica fra Terni e Perugia che se sul piano sportivo ogni tanto ci fa sorridere e divertire, ma in ambito sociale ed economico spesso provoca danni e gravi ritardi come nel caso di specie.

Proprio per tutelare le rispettive autonomie territoriali si è immaginato di creare le cosiddette aziende integrate, mescolando territorio e azienda Policlinico al fine di ridurre da un lato il numero delle aziende sanitarie e dall'altro, almeno si spera, ottimizzarne l'operatività.

zative e il Ministero ha già dato il proprio assenso.Ma tutto ciò non è bastato per giungere alla benedetta firma che dovrà essere l'incipit di questa riforma. E' tardi, molto tardi ma si è ancora in tempo. Giuseppe Caforio