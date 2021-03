7 Marzo 2021

Questa pazzia l'ho fatta anche io in automobile più di una volta: tappa in Italia, anche per ragioni di costo, in prossimità del Monte Bianco e il giorno dopo di prima mattina in visita al salone con ripartenza nel primo pomeriggio alla volta di Perugia. Le case automobilistiche lanciavano sul mercato le novità lì esposte nei successivi tre o quattro mesi ed era veramente un motivo di orgoglio poter parlare con gli altri appassionati anticipando, con foto e descrizioni minuziose, ciò che in concessionaria sarebbe arrivato molto dopo. La rivista Quattroruote nel 1967, un editoriale dedicato alla kermesse ginevrina, scriveva che mentre in Italia si stava diffondendo sempre più la vettura popolare, quella che consentiva alle famiglie di muoversi in libertà, da Ginevra si poteva cogliere un messaggio importante: l'interesse delle case automobilistiche verso le sportive a prezzo contenuto. Veicoli, cioè, ad alte prestazioni, non fuoriserie accessibili a tutti. Veniva al riguardo citata la nuova Fiat 124 sport, una coupé dalle linee filanti che assicurava quattro comodi posti, veloce ma semplice nella impostazione costruttiva e nella manutenzione. E questa fu la motivazione che spinse mio padre nel 67, a valutare l'acquisto della sportiva di casa Fiat; un azzardo per una famiglia abituata all'uso di auto berline: tutte Fiat, prima una 1100, poi una 1500.

Ricordo benissimo la visita alla succursale Fiat di via della Pallotta con tutta la famiglia intorno a questo sogno, di tutti ovviamente ma soprattutto del capo famiglia, non ancora 50 enne. L'auto era bella, quella mostrata dal capo vendita di un vivo colore azzurro. L'acquisto non andò a buon fine, probabilmente perché in famiglia eravamo in 5, o forse perché un coupé era troppo vistoso e la temuta imposta sulla ricchezza mobile (l'IRES dei nostri giorni) faceva paura. La 1500 fu sostituita esattamente un anno dopo con una bellissima Alfa 1750, grigio metallizzato, interni di panno marrone chiaro. 180 km/h di massima velocità e una ripresa che Audi e Bmw si sognavano. Tornando al Salone che non c'è, quest'anno se si fosse tenuto avremmo ammirato le nuove M3 e M4 di BMW con il motore da 510 cavalli e, novità assolutà per questi modelli, quattro ruote motrici intelligenti. Ma, per passare notte insonni e vari pomeriggi al Centro Porsche, un posto di riguardo lo avrebbe avuto la Porsche Gt3, e gli appassionati sanno di che parlo, sviluppata sulla nuova piattaforma, motore sempre posteriore, ma meno a sbalzo. Un aspirato che dopo i 6000 giri urla senza incertezze fino ai 9800. Tanta roba! Chissà se torneranno i saloni o se l'esperienza Covid porterà a cambiare anche questo modo di stimolare il mercato di un bene tanto caro a tutti, e che negli ultimi anni sta patendo una crisi profonda. La transizione all'elettrico non basta, per farlo riprendere occorrono interventi strutturali ad iniziare dal regime fiscale. E il bollo? Un'idea suggestiva, ma non basta.

Ruggero Campi