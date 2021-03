7 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







segue dalla prima pagina

...questa fase eccezionale con norme e procedure che talora appaiono incomprensibili, irrazionali, contraddittorie.

Tra varianti che esplodono e un'Italia leopardata a macchie rosse e arancioni, ora, sotto l'attenzione ansiosa degli italiani sono i criteri di priorità da assumere per la somministrazione dei vaccini.

Da nord a sud si assiste ad una vera Babele nella quale sempre più si percepisce che appartenere a categorie professionali e sociali localmente ben rappresentate o influenti significa avere priorità rispetto ad altri.

Nessun'altra la logica comprensibile.

Così accade, inspiegabilmente, che in tre Regioni gli avvocati siano inseriti in fascia prioritaria, in un'altra lo sono i magistrati e così via.

Al contrario, vi sono categorie che anche solo per un intuitivo senso comune dovrebbero avere precedenza assoluta, mentre fino ad ora sono state pressoché ignorate. Le cassiere degli esercizi commerciali, ad esempio, e tutti quelli che operano nella distribuzione retail degli alimentari che, sebbene siano coloro che hanno in assoluto maggiori rapporti con la generalità delle persone e che anche nella fase più dura del lockdown come a marzo-aprile dell'anno scorso sono stati ritenuti lavoratori essenziali e pertanto obbligati a continuare a lavorare e ad esporsi al rischio, ora vengono totalmente dimenticati.

Il dubbio che per loro manchi un'adeguata rappresentanza è forte.

Ma, ahimè, vi sono altri gruppi ancora più deboli che fino ad ora non hanno trovato tutela in questa fase di vaccinazione.

Sono le cosiddette categorie fragili ovvero i malati di patologie gravi che, quantunque le indicazioni del Ministero della Salute indichino genericamente fra coloro che dovrebbero avere priorità nella vaccinazione, sono stati ignorati.

Fra questi, emblematico e gravissimo è il caso dei malati oncologici, per cui il Covid può essere letale e che a tutt'oggi, malgrado i tanti appelli rivolti dalle associazioni dei medici oncologici e dalle associazioni di volontariato, nella maggior parte delle Regioni non hanno trovato posto nella programmazione prioritaria della vaccinazione: una vera assurdità, per altro foriera probabilmente di responsabilità che non potranno escludere azioni di tipo legale da parte dei diretti interessati e dei loro familiari, laddove dovessero esserci gravi pregiudizi dovuti al ritardo nella vaccinazione.

In questo l'Umbria, che partita con un deficit organizzativo nella programmazione vaccinale sta progressivamente recuperando posizioni, potrebbe fare il salto di qualità ponendosi fra le prime Regioni d'Italia a mostrare intelligenza e sensibilità con il porre in priorità assoluta quelle categorie fragili da individuare specificatamente tra i malati oncologici unitamente ai cardiopatici, ai diabetici e così via.

E' un auspicabile segno che darebbe una luce di razionalità in un contesto drammatico in cui è spesso mancata la lungimiranza nella programmazione delle scelte.

Giuseppe Caforio

© RIPRODUZIONE RISERVATA