... quei pochi rimasti non completamente automatici. E una cosa è entrare in un baretto dopo aver parcheggiato l'amata automobile fuori delle mura del paese, un'altra appoggiare la bicicletta proprio a fianco del bar o negozietto: nel primo caso sei un qualunque sconosciuto, nel secondo sei uno che ha faticato per arrivare proprio lì e che suscita la curiosità: da dove vieni?, ma non è caldo?, quanto pesa la bici?. Nella mia raccolta di domande ricevute nella veste di ciclista queste, credetemi, sono le più ricorrenti. Con la bici, anche se prima o poi devi ripartire, c'è un rituale diverso, tempi diversi, un approccio diverso. Forse se non avessi avuto questa passione per le due ruote (muscolari), dal punto di vista umano non mi sarei arricchito come invece mi è accaduto: la famiglia di Catia a Morgnano, il bar del Trivilino ad Umbertide, Marcello a san Giacomo di Spoleto, l'Anna a Santa Maria Reggiana, l'Assunta a Bevagna, Roberto titolare dell'omonima macelleria di Santa Anatolia di Narco, Michele di Castelluccio di Norcia, Roberto e Maurizio al Bar dell'Appennino a Monteleone di Spoleto, e questi sono solo alcuni. Tutti contatti che sono diventate poi amicizie vere e proprie fino a costituire il riferimento di tappa, la sosta obbligata, l'occasione per tornarci in automobile e magari fonito di borse più capienti per fare le scorte. Una risorsa preziosa a cui spesso ho attinto alla ricerca di prodotti gastronomici tipici o di artigiani che oggi sono ormai difficile da trovare. Come l'Officina del Fabbro Venanzi di Monteleone di Spoleto ove la seconda generazione continua nella tradizione, innovandola tuttavia verso la produzione di antichi strumenti medioevali, ordinatamente esposti nella bottega al centro del paese in prossimità della bellissima Chiesa purtroppo da anni non visitabile per i danni subiti dall'ultimo terremoto. Un paese splendido, intatto e meta ciclistica di prim'ordine viste le impegnative salite per raggiungerlo (una per tutte Gavelli), nonchè la vicinanza con il Terminillo altra cima simbolo per tutti non necessariamente ciclisti. Attraverso con la fedele Pinarello una Monteleone silenziosa e metafisica, ferita dal terremoto (con la sua bellezza però intatta), tenuta viva dalle persone che coraggiosamente ci abitano e da chi ha il coraggio di continuare le attività dei genitori, delle generazioni passate. Mi domando se i milioni di miliardi di cui si sente favoleggiare ogni giorno e i recoverifand, i recoveriplan, gli stellari ristori e gli investimenti arriveranno mai qui o in altri piccoli magnifici paesi abitati e sconosciuti, avviati al loro tragico destino dell' abbandono. Proviamo a fare qualcosa, magari colori permettendo- facendoci una gita, ne vale la pena. Dopo due chiacchiere con Roberto e Maurizio che mi hanno ospitato nel loro bar, in sella alla mia Pinarello riparto soddisfatto della mia giornata con il desiderio di ripeterla presto.

Ruggero Campi

