Domenica 1 Agosto 2021, 05:00

segue dalla prima pagina

(...)non ultima l'impegno che notoriamente richiedono: occorre crescerli, educarli, curarli quando stanno male, proteggere i divani appena rinnovati, tutti fattori che inducevano a riflettere. Poi d'un tratto la decisione, complice l'abbondanza di tempo, la penosa sensazione di isolamento o, non è da escludere, per avere una pronta scusa a cui aggrapparsi per uscire di casa: i bisogni del fedele Pippo non possono attendere e sono a prova di pandemia. Anche per questo motivo i gatti sono andati di meno, visto che si arrangiano benissimo con la loro cassettina e, anche se qualcuno ci ha provato, rimaneva comunque difficile inserire nella celeberrima autocertificazione governativa la passeggiata per le esigenze fisiologiche di Silvestro. Speriamo che queste adozioni pandemiche abbiamo avuto un esito felice. Avere un animale richiede anche una organizzazione della mobilità ma, nonostante libero in macchina l'animale non si possa più tenere, ancora si incrociano automobilisti con cani di tutte le taglie in giro nell'abitacolo o belli liberi con il muso fuori del finestrino. Un autentico attentato alla sicurezza, ma ahimè, un po' come ormai avviene per l'altro animale il telefonino, raramente viene sanzionato dalle Forze dell'ordine. Nel periodo estivo, in prossimità della partenza per le irrinunciabili vacanze, le cronache sono zeppe di storie struggenti con protagonisti per lo più cani, abbandonati sulla strada o, i più fortunati, semplicemente legati ad un guard-rail in attesa che qualcuno li salvi da una fina certa. Cani abituati all'affetto della famiglia vagano assetati e affamati per le campagne o lungo le strade storditi e inconsapevoli del pericolo. Ma a parte il lato sentimentale, un animale libero e impaurito è pericoloso per qualsiasi utente delle strada in particolare per i motociclisti e i ciclisti, a dir la verità anche per i pedoni: vogliamo parlare dei cani da pastore (maremmani soprattutto) che si incontrano durante le passeggiate in campagna? Beh questi un padrone ce l'hanno ma sono abbandonati sul luogo di lavoro e guai a contraddirli. C'è tuttavia qualcuno che abbandona anche i gatti, chiusi in un sacchetto lontani da occhi indiscreti. Ci vuole fortuna a raccontarla (da parte del gatto), perché se riescono ad uscire dal sacchetto l'alternativa è la strada. Domenica scorsa dopo aver percorso in sella alla mia fedele Pinarello amene strade tra Polino, Arrone, Piediluco, Labro e Morro Reatino sulla provinciale che collega Leonessa a Cascia non riuscivo a capire cosa ci fosse all'orizzonte, fermo sull'asfalto a metà carreggiata. Probabilmente la solita cornacchia, pensavo, ma quelle orecchiette dritte? Un gattino. Non è stato facile fermare le auto provenienti dai due sensi. Un essere minuscolo e magrissimo che appena sollevato da terra ha cominciato a fare le fusa. Poverino ha detto qualcuno da una delle auto che avevo fermato. ma alla richiesta lo può prendere? Il finestrino si è chiuso senza troppi complimenti. Che fare? Molto semplicemente gli ultimi 30 km in bici li ho fatti con lei, Fortunata, chiusa nello zainetto pieno di gel e barrette, con la testina fuori. Nonostante la sofferenza, la fame e la disidratazione mi ha allietato tutto il tempo con le fusa sulla mia schiena. Il finale? Lieto per questa volta: una gattina forte che sono riuscito a curare e ad affidare a chi le darà il bene che si merita. Lui non si chiama Fortunato, ma sono certo che averla accolta è stata una vera fortuna. Ruggero Campi