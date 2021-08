Domenica 1 Agosto 2021, 05:00

segue dalla prima pagina

Non avevo le qualità di Celeste Pin, Tacconi, Vittiglio ma quegli anni furono ugualmente bellissimi, tutti speravamo di arrivare in prima squadra, ma il merito ha sempre fatto la differenza e i più bravi sono andati avanti. A me è bastato giocare nel calcio dilettanti, a Todi e Bastia ancora si ricordano di me. Personaggio dalle mille idee, Orazi si occupa di lavorazione di marmo e pietre, ma proprio a fianco dell'azienda di famiglia, ha affrescato un locale-cantina dove accoglie amici e conoscenti per rimpatriate enogastronomiche. Però attenzione : non si tratta di un punto di ristoro classico, non ci sono cucine e camerieri, piuttosto si tratta di una formula originale in espansione anche in Italia : Home-restaurant. Spiega Nando : Ti accolgo a casa mia, ti preparo da mangiare, ti offro i prodotti tipici della mia terra , alziamo i bicchieri di Sagrantino per brindare alla vita e quanto al prezzo da pagare a me basta il costo della materia prima. E qui viene fuori la socializzazione : Avrei potuto aprire un locale tradizionale, ma lo lascio a chi ne ha capacità e competenze, la mia formula non prevede il business, il guadagno consiste nella convivialitá, nel promuovere la carne Chianina dei produttori del territorio, l'olio extravergine, autentiche eccellenze della mia terra. Sono innamorato dell'Umbria, del mio paese, mi conoscono in tanti e tutti sanno quanto mi piace la compagnia. Nella cantina la forma non trova spazio, tovaglioli di carta, bottiglie di vino senza etichetta. L' attività di accoglienza , stabilisce la legge, deve essere saltuaria, un'attività del genere non debba superare 15 mila euro di ipotetico fatturato. Chi desidera sperimentare deve solo contattarmi con anticipo per concordare il menù, scegliere se al camino, a gestire la cottura della carne, devo esserci io oppure qualche ospite, io posso anche tirarmi in disparte. Vero niente, quella cantina senza Nando sarebbe solo un locale. Piuttosto i vantaggi per l'avventore sono : qualità dei prodotti e clima goliardico da Amici nostri, che il padrone di casa contribuisce a creare. La formula è semplice e può decollare proprio se vengono rispettate le regole. Nando gode dell'appoggio del paese e dei comuni vicini che hanno bisogno di un catalizzatore come lui per promuoverne i prodotti del territorio. Dobbiamo ripartire tutti insieme, ogni posto ha vissuto momenti di splendore, con grande afflusso di turisti, qui a San Terenziano per tanti anni sono venute per la preparazione precampionato Perugia, Lazio, Napoli e tante altre squadra, segno di una qualità dell'aria superiore, panorami mozzafiato. Se alla natura uniamo anche il buon cibo, il più è fatto. Chi ha avuto modo di verificare le qualità umane ed imprenditoriali di Orazi, è Gianni Troiani, allenatore di calcio in Kenia per sette anni: Ci conosciamo da sempre e l'ho visto all'opera anche in Africa come imprenditore impegnato nella realizzazione di alcuni panifici: riusciva a motivare i giovani più refrattari al rispetto delle regole. Dove c'è da inventarsi un'attività c'è Orazi, non solo al paese ma anche nel continente nero.