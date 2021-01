segue dalla prima pagina

...martelli e minuscoli attrezzi. Il trapano e il compressore rappresentavano il salto di qualità, l'ambizione di tutti. Il garage era una sorta di singolare salotto, pieno di polvere, freddissimo, ma con la sua atmosfera specialissima, oserei dire magica , dove si intavolavano discussioni senza fine e si confrontavano teorie più o meno immaginarie. Con l'incoraggiamento del fascino emanato dalla silenziosa auto lì parcheggiata, i temi di quello che oggi si definisce cazzeggio erano soprattutto le prestazioni e le modifiche da apportare al motore. Racconti simili a quelli dei pescatori o dei cacciatori quando descrivono imprese mai realizzate sognando a occhi aperti, ma convincendosi della loro verità : in terza arriva quasi a 100Km/h, si diceva delle prestazioni di una normalissima Fiat 850 coupé, fino ai quasi 200 km/h della AlfaRomeo Giulia super sulla quale, però, aveva messo le mani Castellani, facendo al motore le stesse modifiche che faceva sulle Giulia della Polizia. Sogni, solo sogni, di cui tutti erano consapevoli e nello stesso tempo volutamente complici. Poi si spengeva la luce, e si tirava giù la saracinesca perché era ora di cena. Il garage era una cosa, la casa un'altra, due mondi paralleli senza comunicazione. Oggi, grazie all'estro di bizzarri architetti e al portafoglio capiente del loro committente, il garage può far parte della casa con ambizioni di zona living in cui l'amata viene non solo depositata, ma esposta come una preziosa ceramica, un quadro o un oggetto di arredo. Oltre la casa si abita così anche l'auto poggiandoci l'occhio mentre leggi il giornale, bevi un bicchiere di buon vino, fai ginnastica o continui a tenere all'orecchio l'inseparabile cellulare per le ultime chiacchierate della giornata. Molti progetti di abitazioni non esattamente popolari mettono al centro l'auto o la collezione, soprattutto quando questa è storica o particolarmente pregiata ed è un peccato tenerla al buio sola soletta. Volete mettere l'originalità e il fascino di due chiacchiere con gli ospiti attorno a questi splenditi oggetti? Le caratteristiche, la storia di quella auto si alternano a discorsi più seri, con la mano dolcemente appoggiata sul cofano del motore per ricevere, quasi per osmosi, l'energia necessaria dall'automobile. L'auto è una sorta di rifugio ove sempre ti senti a casa tua. Certo se hai deciso di abitare all'ultimo piano il progetto auto in casa è un pochino più complicato ma non mancano progetti con tanto di ascensore che portano te e l'amata dentro casa, comodissimo: se piove non hai problemi con l'apertura dell'introvabile ombrello e la spesa in un attimo, senza tanta fatica, passa dall'auto alla dispensa elegantemente inserita in cucina, un altro luogo diventato nobile da viverlo come un salotto, con librerie che accolgono libri di ricette e poltroncine per attendere comodamente che bolla l'acqua per buttare giù gli spaghetti. Con gli anni, vedrete, anche questi lussuosi progetti diventeranno più o meno patrimonio di tutti, così come è avvenuto per le piscine, le vasche idromassaggio, le saune, le piccole spa, o la sala cinema. Chi lo avrebbe mai detto 20 anni fa. Tanto per rimanere in tema, mentre sono qui che scrivo, guardo le mie fedeli Pinarello: l'ultima appoggiata alla libreria, altre due a riposo sopra di essa. Ah che piacere starsene in soggiorno e ogni tanto poter passare uno straccetto per togliere il granellino di polvere. Una regola è iniziare dalle cose semplici, del resto prima di avere la piscina in casa non vi rinfrescavate con il budello dell'acqua?

Ruggero Campi

