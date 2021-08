Domenica 1 Agosto 2021, 05:00

Ma il rischio di essere vinti è molto alto. Proprio così: come in ogni guerra, anche la fine della pandemia, che a onor del vero in queste ore appare più lontana che mai, ma che comunque arriverà, non potrà che aumentare le differenze tra chi avrà la capacità di recuperare e rimbalzare e chi, invece, resterà al palo.

Oramai, con cadenza sempre più frequente, i vari enti di ricerca e di statistica, SVIMEZ e ISTAT in testa, forniscono dati che, a parte qualche differenza decimale, appaiono concordi: si scopre ad esempio che l'Umbria nel fatidico 2020 ha perso l'8,5% di PIL, mentre nel 2021 ha una proiezione di recupero del 4% e nel 2022 del 3,8%.

Insomma, così andando le cose, nel 2023 torneremo dove stavamo tre anni prima, livello socio-economico che non era tra i più soddisfacenti.

Vi sono Regioni, invece, come l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, che nel biennio 21-22 non solo stanno recuperando il gap del 2020, ma sono in fortissima crescita, aumentando il ben noto divario che già c'era con le regioni meridionali.

Anche sul piano occupazionale i dati fanno riflettere: l'Umbria ha perso l'1,4% nel 2020, dato questo che dovrebbe essere interamente recuperato nel corso del 2021 e migliorato del 2,5% nel 2022. Le percentuali dell'occupazione, però, sono fortemente influenzate dal settore edile che, grazie alla concomitanza tra la ricostruzione post terremoto e i vari bonus, a cominciare dal 110%, è tornato ai massimi livelli occupazionali della sua storia, anche se ciò appare avere un orizzonte temporale limitato.

Insomma: la fase post pandemica dell'economia, la quale evidentemente non teme le varianti ed è ripartita alla grande, ha le sembianze di una corsa di atletica, magari ad ostacoli, dove in tanti sono partiti ma all'arrivo si vedranno ancora più marcate le differenze tra aree geografiche.

L'Umbria, che negli ultimi venti anni aveva registrato un impoverimento verticale, tanto da finire in molti report statistici sotto le regioni meridionali, ha la grande opportunità di recuperare e agganciarsi al nord che, con modelli innovativi e tanta volontà imprenditoriale, cresce e diffonde il benessere.

Sta a noi decidere dove collocarci e questa volta non si può delegare alla politica quello che invece ogni umbro, nel suo piccolo o nel suo grande ambito, può contribuire a costruire con volontà, passione, abnegazione e amore per la propria terra. La storia la scrivono i vincitori.

Giuseppe Caforio

