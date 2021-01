segue dalla prima pagina

Le boutique che avete nel mondo dovranno ancora pazientare prima di tornare a regime, vero ?

«Resteranno il fulcro del mondo Luisa Spagnoli, saranno sempre al centro del sistema vendite, ma desideriamo anche che le clienti possano vivere una shopping experience piacevole, efficiente ed avere un servizio rapido»

Il bilancio di fine anno sarà stato deludente.

«È presto per tirare le fila, però abbiamo chiuso il 2020 con un bilancio in parte positivo , nonostante l'inevitabile calo del retail, l'e-commerce ha performato al +35% rispetto al 2019. Questo è un segnale importante che non possiamo ignorare per il 2021 e in futuro».

Tenuto conto delle tante variabili nella gestione della pandemia, si può provare a immaginare cosa accadrà nel dopo Covid? Come reagiranno i consumatori?

«Ci sarà una moralizzazione degli acquisti, compreremo meno e meglio. La qualità verrà messa al primo posto nell'ordine di valori delle scelte d'acquisto e ne abbiamo avuto prova già quest'anno con grandi perdite da parte del fast fashion. La nostra azienda ha sempre voluto creare prodotti destinati a durare nel tempo, affidandosi alla qualità a 360° dai tessuti alla produzione Made in Italy e proseguiremo su questa strada maestra. Dopo un momento di crisi, storicamente, si ha sempre voglia di ripartire e di tornare alla vita e a sentirsi belle: la mia non é una fiducia di maniera, a darci forza sono le scoperte della scienza, i vaccini stanno restituendo speranza al mondo. Mi auguro che i tempi siano rapidi e che si riveli la soluzione definitiva».

Durante la pandemia, quali sono stati i suoi punti fermi come donna e come imprenditrice?

«Il lavoro è sempre stata la mia quotidianità, l'azienda di fatto non si è mai fermata. Ciò nonostante ha rappresentato una nuova normalità, e in modo positivo, la possibilità di passare più tempo in famiglia. L'aspetto limitante della logistica e del distanziamento ci ha dato la possibilità di ridefinire aspetti strategici sul lavoro e di rimanere più tempo con i nostri cari, il che non è sempre possibile».

Luisa Spagnoli è una realtà importante nello scenario economico regionale e nazionale, ma tutto viene comunicato senza squilli di tromba, una scelta precisa, un'impronta di famiglia. Sembra di rivedere a tratti fotogrammi di gestione di suo padre Lino.

«Ogni azienda ha un proprio stile comunicativo, spesso facente parte di una strategia o della propria identità aziendale. Nel mio caso, trattasi senz'altro di un'impronta di famiglia che di fatto è anche mia. Ciò che conta per noi è mantenere un costante dialogo con le nostre clienti, questa da sempre é la priorità, per il resto manteniamo un profilo che non ci snaturi. Non siamo trend passeggero ma un marchio sul mercato dal 1928 e mi piace pensare che la nostra raffinatezza ed eleganza si rispecchi anche nel modo di comunicare». Sobrietà ieri, oggi e domani per trasmettere fiducia a chi vuol riappropriarsi della vita.

Mario Mariano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA