...la pandemia ha poi duramente colpito e continua a imperversare per tutta la Regione che, come tutto il mondo, è appesa alla speranza degli effetti del vaccino.

Rimane l'aspettativa che prima o poi, effettivamente, tutto andrà bene.

Il problema è capire come si uscirà da questo periodo e quali ne saranno gli effetti materiali e psicologici. Un primo dato è già percepibile: avremo una Regione in cui saranno in forte aumento la povertà, le diseguaglianze sociali e il senso di insicurezza per il presente e per il futuro.

Per contenere questi effetti è necessario agire subito e in maniera coordinata e lungimirante.

Come in tutti i dopoguerra c'è chi resta indietro e chi riesce a capovolgere situazioni di grave disagio in opportunità, beneficiando del naturale rimbalzo che la società in tutte le sue componenti ha quale reazione.

Perché ciò possa accadere è essenziale che vi siano un disegno e una progettualità integrata e sinergica tra tutte le componenti sociali ed economiche della nostra comunità regionale, con obiettivi comuni.

E' questo il tema dell'Umbria di domani che in realtà è già l'Umbria di oggi e sul quale con spirito costruttivo si è già interrogata l'Agenzia Umbria Ricerche, raccogliendo idee e proposte per la definizione di un disegno progettuale, ma la matita e il compasso è in mano alla politica che deve mostrare tutte le proprie capacità, abbattendo inutili quanto inopportune discussioni sul nulla e ponendosi sul fronte comune della concreta realizzazione delle proposte.

Infrastrutture efficienti sia di mobilità fisica sia telematica, un nuovo modello di sanità che privilegi il territorio e l'assistenza domiciliare, una politica inclusiva di servizi sociali che abbatta le distanze della disuguaglianza e che incentivi il ritorno alla natalità possono essere le basi su cui costruire la nuova Umbria.

In questi anni abbiamo perso in ricchezza, collocandoci all'ultimo posto in termini di crescita del PIL e al primo per aumento di povertà, abbiamo perso oltre 30.000 abitanti riducendone il numero da 905.000 a 870.000 circa, vi è stato un crollo dell'occupazione...

E' il momento di invertire la tendenza non più con interventi sporadici e disorganici. E' questo ciò che gli Umbri si aspettano dalla politica che ha l'obbligo morale e giuridico di dare risposte, guidando questa terra fuori dal guado attuale.

Giuseppe Caforio

