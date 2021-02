segue dalla prima pagina

L'omicidio di Piersanti Mattarella( Palermo, 6 gennaio) , la strage alla stazione alla Stazione ( Bologna, 2 agosto), il progetto di far evadere , tra un mese o poco più, un pezzo grosso di Ordine Nuovo , Pierluigi Concutelli, che ha ammazzato il giudice Vittorio Occorsio ( Roma 10 luglio 1976) e che è all'Ucciardone . Non sa che uno dei tre è già stato condannato a morte dallo stesso ambiente del quale fanno parte e che l'esecuzione è già stata fissata. Sono a Cannara perché le strade del terrorismo neofascista hanno da tempo incrociato quelle degli interessi , politici ed economici di Cosa Nostra. E i due hanno la necessità di scambiare informazioni con il padrone di casa , Salvatore Davì, un picciotto in carriera che è al soggiorno obbligato nel tranquillo paese delle cipolle. Verrà rispedito in carcere nel 1984 per l'omicidio di un poliziotto avvenuto nel 1973. Intanto tratta certi affari riservati che gli stanno a cuore con Francesco Mangiameli un neofascista trentaduenne laureato in filosofia, insegnante di lettere, suo concittadino, che in Sicilia vuol aprire una base di Terza Posizione e con l' amico che lo accompagna, il preside Alberto Volo, palermitano pure lui. La riunione sarebbe rimasta segreta se Francesco Mangiameli non fosse stato ucciso il 9 settembre a Roma. Tre colpi di pistola e il corpo , zavorrato con una cintura da sub, buttato nelle acque del lago di Tor de'Cenci . Lo hanno fatto fuori che era già sospettato di aver partecipato all'agguato mortale al giudice Mario Amato ( Roma 23 giugno 1980). In un primo momento nell'esecuzione del militante della destra eversiva viene coinvolto proprio Alberto Volo che però dopo sei mesi di carcere viene però rimesso in libertà. Qualche tempo dopo l'agguato viene attribuito a un commando dei Nuclei Armati Rivoluzionari guidati da Giusva Fioravanti e dalla sua donna Francesca Mambro ( condannati all'ergastolo per la strage di Bologna) . E' al processo per la bomba alla stazione che è stato rievocato l'episodio dell'incontro di Cannara tra il boss e due neofascisti. Il preside palermitano lo racconta davanti alla Corte d'Assise. E nelle motivazioni (gennaio 2021) della sentenza che ha dato il massimo della pena a Gilberto Cavallini ,un altro ex terrorista nero, vengono più volte riportate proprio le dichiarazioni del professionista che aveva bevuto bevande fresche nel salotto del soggiornante obbligato a Cannara. Il movente dell'omicidio di Francesco Mangiameli non è stato individuato con nettezza. Sono state avanzate più ipotesi: i neofascisti e la mafia temevano che sapesse troppo e che non volesse tenerselo per se : sul delitto Mattarella e sulla strage di Bologna dalla quale si era dissociato. Poi la ragione del delitto venne indicata in una sorta di appropriazione indebita. Avrebbe intascato il budget dell'operazione per liberare Pierluyigi Concutelli : 500.000 lire. E gliel'avrebbero fatta pagare. Prima che partisse per Palermo, appena arrivato a Roma dopo la scampagnata in Umbria.

Alvaro Fiorucci

