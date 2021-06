Domenica 27 Giugno 2021, 05:03

segue dalla prima pagina

L'oggetto in fondo non ha importanza, quello che alimenta le emozioni dei ricordi è il fatto di averlo posseduto, conoscerlo nei minimi particolari, collegarlo a delle persone che ci sono state amiche e ovviamente, non avercelo più. Ce l'ho avuto, oppure Ce l'aveva mio padre in casa ce n'era uno così . L'automobile non ne è estranea, perché in un modo o nell'altro è l'indubbia protagonista di tanti ricordi e poi, ha avuto e continua ad avere un ruolo di primo piano, a partire dalla conquista della mobilità, e poi location di storie, viaggi, amore sino addirittura alla ostentazione della raggiunta agiatezza. Chi non si rimetterebbe alla guida della sua prima auto o di quella con cui ha imparato a guidare, così come non vorrebbe avere ancora in garage (rimpianto) quella automobile tanto amata dai propri genitori. Certo conservare un'auto è più complicato, non solo per le dimensioni quanto per il fatto che l'arrivo della sostituta impone, anche per evidenti esigenze di cassa, la vendita della vecchia. Se pertanto un oggetto di piccole dimensioni lo possiamo ritrovare casualmente in un cassetto, per l'auto questo è difficile, anche se non mancano situazioni in cui, grazie all'attenzione dei padri, i figli si sono ritrovati in garage l'ammiraglia di famiglia. È il caso di Danilo Areni che continua a conservare immacolata la BMW 1602 bianca del padre con dei bellissimi cerchi in lega e fari antinebbia after market. Ma, se le BMW erano rare, le Alfa Romeo, senz'altro più diffuse, erano automobili eccezionali. E se lo ricorda bene Carlo Calvieri con il quale, nell'attesa delle pietanze ai tavoli del bar Turreno, ho recentemente avuto un piacevole scambio di opinioni dapprima sulle caratteristiche della modernissima Alfa Stelvio, 2,9 cc, 6 cilindri biturbo e ben 510 Cv di potenza, quella cioè da autentico intenditore. Ma quando si parla di Alfa, chi appartiene alla nostra generazione non può evitare di parlare dei modelli storici, quelli che un po' tutti abbiamo sognato e, soprattutto, se l'abbiamo guidati. Viaggiare ad oltre 140 Km/h con una quinta marcia di potenza non era da tutti. Mia padre, ricorda Calvieri, aveva una Giulia Ti, con cambio a cloche 92 Cv, quella con la strumentazione circolare? Sì, di colore grigio topo, andava quasi a 180 l'ha venduta, avercela oggi. Ecco questo è il rimpianto. Non è una questione di amare le automobili o di essere un appassionato, è richiamare alla mente le sensazioni suscitate da un oggetto apparentemente senza anima. Chi è stato bambino negli anni '60 sicuramente conserva una foto insieme alla amata, l'intenzione era ricordare un momento particolare della vita familiare, ma in realtà -se la osservate bene- nella foto è lei che troneggia, come la FIAT 600 targata PG 34000 ove i futuri automobilisti, Piero ed Alberto Villa, posano inconsapevoli della nostalgia che in futuro li pervaderà.

Ruggero Campi