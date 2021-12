Sabato 18 Dicembre 2021, 05:01

segue dalla prima pagina

L'analisi di Repace è supportata dal dato incontrovertibile delle tante giornate di squalifiche e sanzioni pecuniarie pesantissime che il giudice sportivo, l'avvocato Marco Brusco, sta distribuendo da settimane non solo nelle categorie dei grandi ma anche e soprattutto nei tornei giovanili, in certi casi con ragazzini in campo di neanche quindici anni.

Un bestiario di arbitri costretti a chiudersi negli spogliatoi o violentissime liti in campo, con spesso (come più volte segnalato su queste colonne) anche i genitori nella parte di veri e propri hooligan scatenati alle partite dei loro figli.

«Mai in tanti anni avevo visto squalifiche pesanti di cinque-sette giornate, segno che il fenomeno va attentamente monitorato e lo stiamo già facendo per capire se anche i numeri, come sembra, ci daranno ragione tra i provvedimenti presi dalla giustizia sportiva prima del Covid e adesso». Repace è un fiume in piena, visibilmente scosso, si appella agli esperti pur animato da propositi di rilancio dell'attività del Comitato, tanto è vero che l'Umbria organizzerà il Torneo internazionale della pace in primavera, e verranno ripristinate le visite negli istituti scolastici (Il calcio va a scuola). L'appello è rivolto a psicologi e sociologi: «Dateci una mano, fateci capire come possiamo intervenire. Le sanzioni disciplinari sono solo un palliativo, vogliamo affrontare il problema alla radice».

Durante la conferenza si è anche appreso che le elezioni per il nuovo presidente della Lnd, attualmente commissariata, si svolgeranno al massimo entro il mese di marzo. Repace è uno dei tre attuali vice presidenti. Ed è chiaro che tenterà la scalata alla poltrona principale. «Abbiamo assoluto bisogno di un presidente, perché il lavoro è tanto».

Mario Mariano