Domenica 1 Agosto 2021, 05:00

segue dalla prima pagina

(...) istruttore di arti marziali, sono gli agenti dell'Ufficio Politico a prendere il posto dei colleghi della Squadra Mobile. Sono anni terribili sui quali soffiano venti di morte: la questione palestinese, il golpe cileno, i colonnelli greci, la strategia della tensione. Scontri e agguati anche per i vicoli di piazza Grimana e di Corso Vannucci. Forse la ragione di quel corpo senza vita sta proprio in un presente ammorbato dal terrore, in Italia e in altre parti del mondo. Invece no; non sarà guardando a questo planisfero che il caso sarà risolto.

Perché presto un classico colpo blocca tutto nel perimetro ridotto di una città di provincia. Comunque, di primo acchito, si tiene conto tanto del mondo diviso in due blocchi quanto della teoria degli opposti estremismi. Situazioni che sono parte del bagaglio poliziesco, buone per l'Italia come per l'estero. Per il morto di via del Fagiano è sufficiente la nazionalità della vittima per mettere al primo posto nell'agenda degli investigatori gli ambienti radicali che si fronteggiano sulla questione israelo-palestinese. Ma ci starà per poche ore. Un piccolo testimone suggerisce che forse è tutto molto più semplice e più circoscritto. Il vento che spinge verso la guerra del kippur non si è mischiato con la tramontana di Perugia. È una bambina e ha visto, nascosta dalle persiane della sua cameretta, due persone discutere animosamente con un terzo soggetto. Potrebbero essere i due assassini e la loro vittima. La piccola non sa essere più precisa, ma quel poco che ha osservato è tanto. A mezzanotte, in piazza Danti, centro storico, due giovani fanno l' errore che costerà loro prima le manette poi il carcere.

Vengono affiancati da una Volante interessata ad altri servizi. L'affiancamento non li riguarda: è che l'auto deve avvicinarli perché la strada è stretta. I due però pensano ad altro e fuggono. I poliziotti si mettono all'inseguimento. Sparano in aria e la fuga finisce. Sono due ventenni giordani. Non negano di conoscere Naddam Majeh . Non negano di esser stati loro a farlo. Negano che il movente sia politico ; non siamo schierati: né con l' Olp, né contro Arafat. La spedizione mortale l'hanno fatta- spiegano- perché si sono ribellati alle angherie e ai soprusi inflitti loro dal maestro di karate. Il movente al processo resta nel vago : Perchè i soprusi? Perchè le divergenze? Perchè la reazione mortale? Un omicidio per un'amicizia guastata lascia molti dubbi anche alla Corte d'Assise. Ma le carte processuali corrono lungo binari che non intersecano altri percorsi. . Passa dunque la difesa che definisce i colpi di coltello e cacciavite una risposta alle provocazioni subite.

La risposta ad una provocazione è un peso che si fa sentire sulla bilancia delle attenuanti: la condanna per entrambi è a nove anni e quattro mesi di carcere. Il planisfero dei conflitti internazionali si riduce così ad una cartolina illustrata con due Università. il Duomo, la Fontana Maggiore e tanto altro ancora. Ma è la fotografia giusta?

Alvaro Fiorucci