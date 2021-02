segue dalla prima pagina

Il maniero seicentesco, per secoli dimora estiva dei capi della chiesa perugina, tra i quali anche un papa, Gioacchino Pecci, si incendia la notte del 28 marzo 1994. E' abbandonato e lasciato ad una inarrestabile rovina. Imponente, isolato, incustodito e ricco di richiami esoterici è però frequentatissimo di notte. Quando ci sono le condizioni lunari di invocare il maligno con una messa nera. Proprio durante un rito blasfemo di questo tipo sarebbe avvenuto l'incidente che ha spinto al punto di collasso una rara e preziosa testimonianza del passato. Ceri lasciati accesi nella stanza, torce che hanno continuato ad ardere dopo che tutti se ne sono andati, celebranti distratti. Il rogo parte da paramenti e tendaggi portati dall'esterno. Improbabile, per i più, che l'incendio sia doloso: per la setta o per le sette che le frequentano quelle antiche sale sono la location ideale Non tutti però condividono: il posto è frequentato anche dalle coppiette, ci si ritrovano pure i drogati, è un rifugio per ogni tipo di sbandato. Solo un atto vandalico dicono i carabinieri. In comune però la spiegazione appare sbrigativa. Dal municipio chiedono di insistere perchè i simboli del demonio che hanno sfregiato affreschi di pregio e deturpato le principali immagini sacre non può è opera di teppisti per caso. E i cerchi magici tracciati sul pavimento? E i residui di ceri e lumini? Sospetti movimenti notturni sono stati spiati dai cittadini; uno studio possibilista è stato redatto da Cecilia Gatto Trocchi dell'Università di Perugia. Sono reati, i responsabili andrebbero individuati. Cosa che non avviene perché non si trova un punto di partenza. Nei palazzi della curia piuttosto che parlare di Satana ipotizzano i mandanti in una speculazione immobiliare per abbassare il prezzo del castello che è in vendita. Una buona pista che però sfuma nel nulla anche questa. Ma qualcosa di importante succede lo stesso. Il vescovo Ennio Antonelli blinda tutto, lo mette in sicurezza con sbarramenti metallici lucchetti e catene, In attesa dell'esorcismo più appropriato: il risanamento e l'utilizzo del castello come bene culturale e centro attrattiva turistica, Poi successivamente un passo importante è stato fatto con l'impianto di un cantiere della scuola edile. Un laboratorio che insegnando un mestiere recupera parti del complesso rendendole visitabili e utilizzabili come contenitori di eventi. E adesso ventisei anni dopo il mistero irrisolto della notte di fuoco? La scuola edile ha avviato un lavoro importante, il comune è impegnato con la Curia per un protocollo d'intesa per valorizzare al meglio il complesso della Pieve- dice il sindaco Cristian Betti- puntiamo alla stesura di un progetto che attragga finanziamenti. Anche del recovery fund? Certo, perché no? Fondi europei di ripristino buoni anche per scongiurare il ritorno delle sette sataniche ? Soprattutto buoni per salvare e utilizzare proficuamente un monumento di forte attrattiva culturale e turistica.Se Pieve del Vescovo trova spazio nel recovery plan.

