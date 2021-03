28 Marzo 2021

Ieri, l'Istat, ancora una volta, ha fornito i dati aggiornati al 31 dicembre 2020 sull'andamento demografico ed è un declino che non ha precedenti nell'Italia unita.

Certo, il Covid ha fatto impennare il dato sulla mortalità, con numeri da brivido ovvero 746.146 morti, i più alti mai registrati dal secondo dopoguerra, se si considera che la media precedente era intorno ai 600.000 l'anno, ma d'altro canto c'è un record altrettanto negativo della natalità che ha registrato il suo minimo storico. Ad abundantiam, l'Istat certifica anche il crollo dei movimenti migratori nonché del numero dei matrimoni celebrati che tocca un meno 47,4%. In termini tecnici questa situazione si definisce declino demografico ed ha portato l'Italia nel giro di 5 anni da circa 66 milioni di abitanti a poco più di 59: stiamo perdendo città intere, in un solo anno la popolazione corrispondente a Firenze. E l'Umbria è non è in linea con le medie nazionali, va peggio sia per calo della natalità, sia per la forte flessione dei flussi migratori sia per l'impennata dei morti nel 2020. Insomma, nel giro di breve tempo rischiamo seriamente di andare sotto i fatidici 800.000 residenti, un numero che per tanto tempo ci hanno fatto paragonare ad un quartiere di Roma. Ma se continua così dovremo cambiare città, una città più piccola, al massimo Bologna!

I riflessi socio-economici di questi dati possono essere drammatici perchè inducono, con un effetto domino, altri fenomeni negativi ad esempio lo spopolamento di aree geograficamente difficili come la dorsale appenninica, comportano anche una sensibile riduzione dei consumi, una minor domanda di beni immobiliari e così via... in un'unica parola portano all'impoverimento e poi dritto dritto alla depressione. E questo non per evocare un inquietante futuro distopico alla Margareth Atwood, ma per tracciare una proiezione realistica di un trend che deve assolutamente essere invertito. Se per la pandemia da Covid sono stati fatti sforzi eccezionali e i vaccini segnano quella famosa luce in fondo al tunnel, per il declino demografico fino ad ora si è fatto poco o niente perchè in molti, probabilmente, sono inconsapevoli della gravità della situazione. Occorre che le nostre amministrazioni locali, Regione e Comune in primis, adottino quanto prima decisi e significativi interventi di sostegno alla natalità e ai nuclei familiari, con politiche sociali di forte incentivazione, volte a dare sicurezza sociale, soprattutto alle donne e tali che possano riaprire una stagione, come alla fine degli anni 60, di boom demografico. I possibili ambiti di intervento sono molteplici, ma bisogna evitare operazioni spot e semmai entrare in una logica di seria programmazione strutturale che salvaguardi chi si assume l'onere sociale di fare figli, che incentivi il ruolo fondamentale della famiglia, offrendo sostegni economici e percorsi privilegiati e dando una prospettiva vera alle nuove generazioni. E' questo uno dei temi prioritari da inserire nella progettazione del Recovery Fund. Ogni digitalizzazione e innovazione, ogni transizione verde e qualsiasi infrastruttura, ogni intervento di potenziamento dell'istruzione e della formazione o azione di miglioramento dell'inclusione e della salute non avranno senso senza una politica volta al sostegno delle nascite. Giuseppe Caforio