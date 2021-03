21 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







segue dalla prima pagina

...ho spiegato che lo sapevo che ne ero consapevole, che me ne assumevo tutte le responsabilità e che, comunque, per la precisione, mancavano ancora 6000 km e, infine,.se passa per Perugia mi venga a trovare così le offro un caffè. Al di là della utilità/strumentalità delle segnalazioni che partono dalla centralina, va fatta innanzitutto una profonda riflessione sull'appropriazione ed uso dei dati che vanno dall'auto verso la centrale operativa gestita dalle case automobilistiche. Un po' come accade con il maledetto telefonino, attraverso il navigatore e tutto quello che c'è dietro a quel bellissimo schermo, la misteriosa centrale può conoscere esattamente i nostri spostamenti, il ristorante o l' albergo preferito, cosa abbiamo mangiato e come abbiamo dormito.e il tutto, trasformato in preferenze, va a costruire un bel malloppo di informazioni gratuite (dati) che vengono messe, o meglio vendute, sul mercato. Certo potevamo aver letto con più attenzione tutte gli avvertimenti e quelle incomprensibili informazioni riguardanti la celebre privacy, ma si sa, l'amore è cieco e al momento del ritiro dell'auto e ancor prima della sottoscrizione della proposta di acquisto, un po' per l'entusiasmo, un po' per la furbizia del venditore, le crocette e le firme vengono messe alla rinfusa e così il danno è fatto. Le Informazioni sulle abitudini, sul modo in cui guidiamo, sui comportamenti non sono che prelibatezze commerciali che ci vengono sottratte e vendute. L'intelligenza artificiale delle auto moderne non è certo paragonabile a quelle meccanica e minimalistica delle automobili degli anni '60. Cruscotti essenziali, per lo più senza il contagiri e, nelle auto più lussuose, un paio di spie: generatore, benzina, temperatura dell'olio e dell'acqua, manometro dell'olio, indicatori di direzione, luci. Se ti si accendeva una spia erano dolori, il motore non entrava in protezione come oggi accade per insindacabile decisione di una centralina e spesso non c'era più niente da fare se non chiamare al 116 il soccorso ACI. Al cruscotto per così dire classico oggi si aggiunge lo screen, dove le varie schermate alternano informazioni scritte a quelle parlate.Per la verità tutti strumenti per la disattenzione alla guida; sfiori lo schermo e leggi le previsioni del tempo, tocchi un altro tasto ed ecco pronte le ultime notizie addirittura da ascoltare, sfioro ancora e controllo lo stato dell'auto o faccio due chiacchiere con la mia interlocutrice virtuale la sempre disponibile Siri, ma nel frattempo mi distraggo e nemmeno mi accorgo dove sono. Fortuna che ogni tanto qualcuno lampeggia con gli abbaglianti per avvertirti della presenza di una pattuglia della Stradale, l'unica informazione in grado di richiamarti prontamente alla guida, la vera antenata delle App e da sempre installata sulle automobili, figlia della solidarietà e non della tecnologia.

Ruggero Campi