... già dall'infanzia sui fenomeni atmosferici Racconta : Ero ancora molto piccolo quando rimasi incantato dalla visione di alcune trombe marine osservate nel corso di una vacanza estiva sulla costa adriatica, tanto che anche al ritorno continuavo a parlarne con chiunque.

Da bambino seguivo con attenzione lo spazio meteo curato, su Rai Uno,da Edmondo Bernacca, storicamente il volto più noto della meteorologia italiana in televisione, e ricordo bene ciò che avvenne 36 anni fa, quando un altro mio mito, il colonnello Baroni, durante la trasmissione di Che tempo fa annunciò emozionato una delle ondate di freddo e di neve più intense di sempre per il nostro Paese.

Con il passare del tempo Massimiliano sperimentava le nozioni acquisite sulla propria pelle: Vacanze e viaggi sono stati sempre legati ai fenomeni atmosferici. Sono stato da sempre appassionato di windsurf e sci, ho inseguito onde, vento e neve per divertimento. Se il motto è mai circoscrivere i propri interessi, Santini si è impegnato ad allargare gli orizzonti: così che anche astronomia e cosmologia sono entrate nella sua vita quotidiana.

Una delle esperienze più affascinanti della mia vita - ricorda - fu l'osservazione, sulle colline di Salisburgo dove mi ero accampato con una piccola tenda canadese, dell'eclissi totale di sole. Era l'11 agosto del 1999. Il buio, il freddo e poi il silenzio all'improvviso, mentre tutto intorno all'orizzonte si scorgeva un'aura di luce.

Dopo tante esperienze sul campo e una laurea in ingegneria, l'ingresso nel mondo del lavoro. Ho fondato e amministrato per molti anni una società di meteorologia che ha fornito servizi ad enti pubblici e privati, nonché ad organi di informazione, dalla carta stampata alla tv, con una sezione che si è occupata di formazione.

Ma come si diventa professionisti della materia, chi sancisce le competenze dei comunicatori di notizie sul tempo?

Ho sostenuto un esame presso il CNR di Bologna, ricevendo la Certificazione di Meteorologo, secondo le norme stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia.

Poi l'ingresso nell'Associazione dei Meteo Professionisti Italiani nel ruolo di consigliere.

Nel 2018 ho partecipato alla selezione di RAI Pubblica Utilità per le nelle trasmissioni televisive e radiofoniche regionali e da quest'anno in diretta nazionale anche su Isoradio.

L'esordio a Buongiorno Regione è datato 15 maggio dello stesso anno, con un radicale cambio di vita. La televisione regala una visibilità incredibile, ma non sono tutte rose.

Ad esempio all'inizio non è stato affatto facile annunciare ripetutamente e per diverse settimane di seguito, maltempo nei fine settimana. La gente mi chiedeva incessantemente: Quando smette? Quando arriverà il bel tempo?, ma ovviamente non sono io a decidere.

Dopo un'iniziale rodaggio ( ero molto serio e concentrato) Santini ha preso confidenza con il mezzo televisivo, anche grazie allo splendido rapporto con la redazione, ha iniziato a bucare lo schermo. Il gradimento è arrivato dai dati Auditel e dalle manifestazioni di stima e simpatia : Già dopo qualche settimana dall' esordio, le persone hanno iniziato a riconoscermi e a fermarmi per strada per dei selfie o per previsioni estemporanee per le più disparate vicissitudini e località. Non c'ero davvero abituato! Un giorno, un ragazzo in un supermercato mi ha avvicinato chiamandomi per nome per dirmi: Lo sai che ogni mattina facciamo colazione insieme?.

Situazioni simpatiche anche durante la pandemia : In questo periodo, in cui essere riconosciuto con la mascherina sul volto è difficile, non mi sono mancate dimostrazioni di stima, a conferma di quanto lo spazio del meteo in tv sia sempre molto seguito.

Santini, fuori la verità: perché anche i più esperti a volte prendono cantonate? E' necessario equilibrio e studio, guai a farsi prendere dalla sindrome di predire il futuro, le previsioni sono affidabili a 2 o 3 giorni, oltre perdono rapidamente di attendibilità e a 5-7 giorni diventano tendenza. Proiettarsi su tempi più lunghi, tranne rare eccezioni, diventa un gioco d'azzardo. La tecnologia ci aiuta fino ad un certo punto, oltre ci scappa l'errore . Insomma, almeno per ora accontentiamoci dell'oggi, domani e post domani.

Mario Mariano

