Domenica 8 Agosto 2021, 05:00

segue dalla prima pagina

Eppure alcune considerazioni vanno fatte. In poco più di un anno sono stati trovati diversi vaccini e in Italia ne abbiamo somministrati 70 milioni. E ancora: pur avendo avuto un 2020 di lockdown i nostri atleti, allenandosi nei garage, nelle camere da letto e nei salotti, hanno portato a casa risultati impensabili, da record assoluto nella storia della partecipazione dell'Italia alle Olimpiadi, e tutto questo dopo che lavoro di squadra, sacrificio e visione di insieme ci avevano portato a vincere i Campionati Europei di calcio.

L'insegnamento che ci deriva da tutti questi fatti è che con la programmazione, l'impegno e la volontà si possono raggiungere tutti i risultati e risolvere problemi complicati.

E, a proposito di problemi complicati, fra quelli più difficili che l'Umbria deve affrontare vi è certamente la gestione dei rifiuti. Per l'ennesima volta l'AURI, l'autorità regionale che gestisce i rifiuti e l'ambito idrico, lancia l'allarme della saturazione delle discariche nel nostro territorio e del rischio concreto che entro un anno la nostra spazzatura non troverà più spazio se non in altre Regioni o addirittura all'estero, generando per i cittadini un'ulteriore impennata dei costi della TARI che potrebbe aumentare del 10%.

Mentre altri paesi europei, Germania in testa, hanno fatto dei rifiuti una risorsa con un abbattimento significativo dei costi da porre in capo ai cittadini, noi continuiamo a barcamenarci ipotizzando soluzioni di carattere provvisorio e perdendoci nelle diatribe campanilistiche di sindaci e amministratori locali.

Le soluzioni reali, considerato che l'idea di azzerare con un circolo virtuoso la produzione di rifiuti è pura fantasia, sono solo due: ampliare le discariche e programmare un termovalorizzatore, utilizzando, nelle more, la possibilità di bruciare il CSS nelle cementerie. Sul piano ideale è indubbio che nessuno vorrebbe l'ampliamento delle discariche e la realizzazione di termovalorizzatori, ma questo porterebbe inevitabilmente, cosa che oramai non si può escludere, ad una situazione di ingestibilità dello smaltimento dei rifiuti a cui abbiamo già assistito in altre Regioni, con effetti deleteri sull'igiene pubblica e sul decoro.

Allora: con in mente gli insegnamenti di quest'estate memorabile e rimboccandoci le maniche, programmiamo e troviamo il coraggio di smettere di tergiversare e facciamo le scelte che vanno fatte, visto che il tempo è ormai scaduto.

Certo, vi è sempre una tornata elettorale all'orizzonte che pesa come un macigno, ma bisogna andare oltre la miopia del momento, operando con lungimiranza.

Se l'Italietta è riuscita in questa torrida estate a diventare Italia, agiamo in tempo per evitare che la nostra Umbria diventi un'Umbrietta.

Giuseppe Caforio