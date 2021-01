segue dalla prima pagina

...e sottoscritta il prima possibile.

Esattamente un anno fa, suggellando un'intesa mai vista tra la Presidenza della Regione Umbria e il Magnifico Rettore dell'Università di Perugia, veniva sottoscritto un memorandum che di fatto apriva la strada alla convenzione sulla Sanità. In questo quadro veniva annunciata la realizzazione di un unico Dipartimento della Facoltà di Medicina. Ed in effetti il Dipartimento è stato poi realizzato .

Il famoso memorandum del gennaio 2020 era articolato in moltissimi punti, tra cui uno che ipotizza un modello di Azienda ospedaliera-universitaria integrata per gli ospedali di Terni e Perugia, con l'erogazione dell'assistenza attraverso una rete forte di tutti gli ospedali territoriali.

Insomma: questo memorandum è una sorta di preliminare di quelli che poi dovevano essere i contenuti esplicitati e strutturati della convenzione che sia Regione sia Università hanno più volte annunciato prossima alla definizione e che è alla base anche del redigendo Piano Sanitario Regionale.

In mezzo c'è stata la pandemia che ha riportato indietro di un'era quel Gennaio 2020.

Ma il tempo, come si dice, è al contempo tiranno e galantuomo e la mancata firma della convenzione mette a nudo la problematicità latente che, seppur non riguarda la volontà della Presidente della Regione e del Rettore, appare chiaramente legata alla solita, e in questo momento storico ingiustificata, conflittualità politica, alimentata da strumentali campanilismi e aspettative personalistiche.

Uno dei nodi cruciali è se le aziende debbano essere una o due, in quest'ultimo caso in ossequio ad una astorica quanto illogica ripartizione territoriale fra le due Province regionali.

Parlare, infatti, ancora nel 2020 di questa ipotesi è francamente una follia visto che proprio la pandemia ha dimostrato l'assoluta esigenza di avere una organizzazione sanitaria unitaria che consenta di utilizzare le risorse disponibili, a cominciare da quelle umane, in modo coordinato, a secondo delle necessità emergenti sull'intero territorio regionale.

L'azienda unica è una scelta ineludibile che coniuga necessità operative a ottimizzazione anche di natura economica.

Il tempo è finito e ogni giustificazione è irricevibile: occorre che con speditezza tutti i punti del memorandum Regione-Università siano confermati nella convenzione che, ci si augura, verrà sottoscritta entro e non oltre la fine di questo mese di gennaio.

Giuseppe Caforio

