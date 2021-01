segue dalla prima pagina

...e sarà concreta nei mesi a venire. Se sul piano patologico sono state le persone anziane finora a pagare il prezzo più alto, sul piano psicosociale sono invece i giovanissimi e segnatamente gli adolescenti a subire le ripercussioni più pesanti. La scelta iniziale della Didattica a Distanza, inevitabile e indifferibile, oggi appare non più sostenibile. È venuta meno quella socialità che, in fasi di vita già di per sé complesse quali sono quella adolescenziale e quella di passaggio all'età quella adulta, rappresenta un cardine della formazione della persona. Molte famiglie, in queste ore, stanno percependo ed elaborando questa strisciante e grave situazione al punto che hanno deciso di ricorrere alle vie legali per imporre alle Regioni, che nelle more hanno assunto provvedimenti di proroga della Dad, il ritorno a scuola dei propri figli. E' un disagio sociale recepito dalla Magistratura, tant'è che proprio ieri il Tar dell'Emilia Romagna ha accolto il ricorso di alcune famiglie, annullando i provvedimenti della Regione e costringendo il Presidente Bonaccini a far riprendere l'insegnamento in presenza.

Come è noto, il tema non è tanto la scuola in se stessa come luogo di proliferazione del Covid, perchè anzi, dai riscontri scientifici, sembra che gli istituti scolastici, grazie ai protocolli assunti, siano luoghi più sicuri di tanti altri; il problema sono i trasporti e gli assembramenti ad essi legati.

Ma vi sono anche contesti geografici dove tale impatto è certamente più ridotto e in ogni caso può essere gestito. E' questa la situazione dell'Umbria, Regione geograficamente piccola, con una rete di scuole diffusa sul territorio e con la possibilità di una organizzazione dei trasporti funzionale a prevenire assembramenti.

Del resto, dopo undici mesi, non sono più giustificabili ulteriori provvedimenti restrittivi dell'accesso alla scuola in presenza, motivati con la difficoltà dell'organizzazione dei trasporti: ciò sarebbe una grave responsabilità omissiva.

La Regione Umbria, se ce l'ha, dovrebbe abbandonare ogni tentazione di proroga della Dad e concentrarsi su un modello di trasporti funzionale, perché i danni psicologici che un proseguimento della Didattica a Distanza può provocare e sta provocando sugli studenti è decisamente superiore a qualsiasi rischio di maggiore diffusione della pandemia, rischio, questo, che con politiche intelligenti e concrete si può certamente contenere.

Giuseppe Caforio

