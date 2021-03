7 Marzo 2021



...e quel giorno Mauro ed Anna Becattelli persero la figlia che avevano ritrovato venti anni prima, quando venne operata al cuore dal luminare Gaetano Azzolina. Era nata con una malformazione al cuore, che non le avrebbe lasciato scampo e così non ci pensammo due volte ad accettare che venisse operata da uno dei migliori cardiochirurghi al mondo, allievo del professor Barnard. Non potevamo certo aspettare i tempi d'attesa degli ospedali e così Laura fu operata in clinica privata. Intervento riuscito, infanzia felice, studi eccellenti : Il destino della ragazza era di occuparsi dell'oreficeria di famiglia, che il padre, rappresentante di gioielli, aveva creato per lei nel quartiere di Madonna Alta. Gli affari andavano bene perché lei era davvero predisposta ad accogliere la clientela, ad indirizzarla verso la scelta migliore.

Era di una simpatia travolgente, potrei anche urlarlo, tanto era vero e possono confermarlo le tante persone che venivano a negozio proprio per lei. Invece, dopo la disgrazia abbiamo toccato con mano cosa vuol dire la solitudine. Gli amici, se davvero erano tali, si sono trasformati in conoscenti e non ci è rimasto altro in tutti questi anni di ricordare nostra figlia come meglio abbiamo potuto, anche a chi l'ha frequentata. Il dolore non si trasforma, al massimo si attenua, ma resta nelle viscere. Tutti i giorni una visita alla cappellina del cimitero di Ponte della Pietra, fiori sempre freschi, portaritratti sempre luccicanti, cura dei particolari sempre puntuale. Fino a quando alla guida della parrocchia di San Faustino c'era Don Ennio, abbiamo effettuato diverse donazioni che hanno lenito il nostro dolore, anche due ostensori in argento, uno per la nostra chiesa ed uno donato al Papa e una vetrata con dipinti. Con qualche sacerdote non ci siamo capiti, abbiamo avuto difficoltà anche a prenotare la messa di suffragio. Per rafforzare il ricordo, ecco l'idea di tappezzare ogni angolo del quartiere con gigantografie di Laura dal sorriso radioso.

La tipografia ne stampa 50 ogni anno e quei manifesti mettono un po' di quiete nei cuori di Anna e Mauro. Un calvario quotidiano che si riesce ancora a sopportare. Sì, il nostro è stato proprio un calvario e per questo io quasi tutti i giorni litigo con Gesù Cristo, gli chiedo come mai questa condanna. Penso che lui mi ascolta perché poi mi placo. Mia moglie ha un modo diverso di vivere la Fede. Lei prega in silenzio, io invece mi arrabbio, mi faccio tante domande.

Praticamente siamo sempre soli, anche se abbiamo ancora l'oreficeria da mandare avanti. I nostri parenti vivono lontano, un fratello si trova in Scozia, i nipoti a Casera e Como. Laura era davvero tutto per noi, la nostra era una famiglia felice e lo sarebbe stata per sempre perché lei era davvero speciale. Si era diplomata in ragioneria, avrebbe potuto proseguire negli studi, ma aveva fretta di dimostrare le sue qualità sul lavoro, sapeva apprezzare i nostri sacrifici.

La Fede li autorizza a credere che ritroveranno Laura nell'altra vita. Sarà pure cosi, ma da quel giorno della disgrazia la sola cosa bella é stato il prendersi per mano con Anna ed essere davvero un tutt'uno. Per il resto, meglio tacere, a cominciare dalla insensibilità di tanta gente. E per non farci mancare nulla, l'anno scorso mi sono pure ammalato di Covid! La preoccupazione non era tanto per me, quanto per mia moglie. È stata la sola volta che ci siamo divisi, io in ospedale e lei da sola, senza conforto. Ancora un peso da condividere.

Mario Mariano