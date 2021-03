29 Marzo 2021

E quando i soccorsi sono arrivati per la ragazza non c'era più nulla da fare: il dubbio che il decesso sia avvenuto prima verrà sciolto dall'autopsia in programma per oggi, mentre vanno avanti le indagini della squadra mobile e del commissariato Flaminio. Possibile una visita della mamma nell'appartamento in cui Maddalena abitava da qualche tempo in città. Di lei si ricordano i gestori degli altri bar del centro, che la raccontano come una ragazzina un po' schiva, spesso in giro con un amico, ma dal sorriso che non si può dimenticare. Nonostante la mascherina, il suo sguardo era vivace anche se probabilmente, come pensano i suoi concittadini di Castelplanio, nascondeva un dolore mai sopito. Maddalena infatti aveva 3 anni quando il papà morì a Bangkok, dopo essere riuscito a imporre, tra l'altro, il blocco delle frontiere per evitare la diffusione del contagio. I funerali sono previsti nella sua città, ma non subito, per dare il tempo al fratello Tommaso, impegnato in Africa in una missione di Medici senza frontiere (la stessa organizzazione per cui Urbani ritirò nel 1999 il Nobel per la Pace), di tornare a casa.

Egle Priolo