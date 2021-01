segue dalla prima pagina

...e deve operare delle scelte, di effettuarle in modo meditato. In Umbria in una logica quasi manichea vi è chi ritiene che i rifiuti debbano essere differenziati e reimmessi nel circolo produttivo attraverso un percorso circolare, e chi invece ritiene che la soluzione ottimale sia quella di bruciarli, almeno in parte, attraverso nuovi sistemi di termovalorizzazione, ricorrendo, medio tempore, anche all'utilizzo delle cementerie, notoriamente fameliche di materiale da combustione.

Questo dibattito ricco e pieno di sfaccettature sia ideologiche sia tecniche deve portare, prima o poi, a delle scelte. Senza evocare Tommaso Moro e la sua Utopia, oggi, senza dubbio di smentita, bisogna prendere atto che un'economia circolare del rifiuto è impossibile; anche rispetto alla tanto esaltata raccolta differenziata, che nella nostra Regione sulla carta viaggia intorno al 70%, poi, andando a guardare i numeri veri, ovvero di ciò che del differenziato viene utilizzato effettivamente, si scopre che, nella migliore delle ipotesi, tra carta, vetro, plastica ecc... si riesce a riutilizzare meno del 30%. Ciò significa che circa il 70% del differenziato ritorna... indifferenziato e va in discarica. Questi dati oggettivi hanno portato alla determinazione matematica che in un arco temporale tra i tre e i cinque anni, le discariche umbre saranno sature e si apriranno due alternative: o ampliare le discariche esistenti, come da tempo e da più parti si richiede, oppure inviare a carissimo prezzo i rifiuti oltre Regione se non oltre Nazione. Il paradosso dei paradossi è che, sia l'ampliamento delle discariche sia il trasferimento oltre Regione dei rifiuti hanno un impatto ambientale, oltre che economico, onerosissimo.

E' forse ora, dunque, di considerare una Realpolitik gestionale, scrollandosi di dosso impraticabili posizione aprioristiche, e concludere che la via dei termo-valorizzatori è l'unica possibile in questo contesto storico, proprio a tutela dell'ambiente, risultando essa la meno impattante, la più efficace e quella che determina minori costi, se non addirittura benefici. Oggi in Umbria, a proposito di paradossi, sia a Terni sia nelle cementerie si bruciano materiali come residui di colle, pneumatici ecc... che potenzialmente sono più inquinanti del CSS (residuo secco dei rifiuti) la cui combustione avrebbe il doppio vantaggio di produrre energia a basso costo e di alleggerire le discariche quasi sature della Regione il cui ampliamento appare, comunque, ineludibile ma che così si potrà almeno contenere.

Il vero tema ambientalista su cui concentrarsi è la verifica, il controllo della gestione di questi impianti dove il CSS dovrà essere bruciato affinché vi sia la massima attenzione possibile sul filtraggio e le emissioni. Giuseppe Caforio

