segue dalla prima pagina

E che ogni volta vi saranno varianti, che, sempre sulla base dei precedenti storici, potrebbero essere più aggressive o modificare età e caratteristiche del bersaglio. Già la seconda ondata, o la terza secondo alcuni, con le varianti inglese, brasiliana, sudamericana ed altre forse ancora non individuate, ha evidenziato che anche i minori, fino ad ora indenni agli effetti più duri del Covid, sono diventati soggetti ad alto rischio.

D'altra parte i vari lockdown che stanno gravemente fiaccando l'economia e la psicologia delle persone, non potranno durare all'infinito.

In effetti, in più parti di Italia e dell'Umbria si segnalano deliberate violazioni delle norme anti Covid quale esasperata reazione alla lunga durata di questa pandemia e delle sue necessarie restrizioni.

L'unica way out possibile, immaginabile e realistica è data dai vaccini,

Alcune nazioni lo avevano capito fin dall'inizio. Ha cominciato Israele con un programma che alla fine della primavera assicurerà la vaccinazione a tutta la popolazione; Biden ha annunciato che gli Stati Uniti entro luglio, avranno raggiunto un livello di vaccinazione almeno tale da garantire l'immunità di gregge. L'Italia, che pure è stata tra le più virtuose nella fase di partenza, ancora non è arrivata a due milioni di vaccinati e, se la matematica non è un'opinione, non basterà il 2021 per completare il programma che poi si andrà a sovrapporre alla nuova campagna vaccinale dell'anno prossimo.

Sono queste le considerazioni che hanno fatto ritenere ad alcuni Presidenti di Regione che il sistema europeo a cui quello italiano è agganciato non è quello ottimale e sicuramente, se comparato a quello di altri paesi, manifesta palesi deficienze. Ciò ha indotto il Veneto, e non solo, a chiedere deroghe affinchè si possa in totale autonomia procedere all'acquisto e poi alla distribuzione del vaccino. In una fase in cui l'Umbria, chi sa per quale strana ragione, sembra essere il territorio più aggredito dalle varianti del virus, tanto che oramai, pur essendo zona rossa da quasi un mese, ha ancora indici di positività e di mortalità tendenzialmente in salita, l'ipotesi di un approvvigionamento di vaccini particolarmente efficaci, anche fuori dal circuito ufficiale europeo e italiano appare essere una strada necessaria.

Si potrebbe, ad esempio, acquisire il vaccino russo Sputnik che, dopo essere stato vituperato e ridicolizzato anche per la tendenza dei Russi a non fornire dati, oggi è ritenuto fra i più efficaci, tant'è che i Cinesi e buona parte dell'Asia lo stanno utilizzando massicciamente. Beninteso, il tutto sempre per vie ufficiali ed evitando i tanti intermediari speculatori, o peggio, truffaldini che purtroppo la cronaca di questi giorni ci sta facendo conoscere. La ripartenza e il riposizionamento in economia che potrebbero riscrivere la geografia del benessere mondiale passano certamente per la rapidità con cui si supererà la pandemia. L'Umbria, anche grazie alle sue dimensioni e al numero tutto sommato esiguo della sua popolazione, può immaginare un piano straordinario di vaccinazione che preveda anche l'acquisto diretto di vaccini. Potrà essere la strada verso la fine del difficile momento attuale, ma anche di quel declino economico iniziato negli ultimi venti anni e a cui la pandemia, se non ben gestita, rischia di dare il colpo di grazia.

Giuseppe Caforio

© RIPRODUZIONE RISERVATA