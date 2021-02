segue dalla prima pagina

...di una cavallerizza di cui, assicurano gli esperti, sentiremo parlare. Danza e poi pallavolo i primi amori mai sbocciati, la svolta decisiva a dodici anni. Dissi a papà e mamma che per il mio compleanno non volevo né giocattoli , né vestiti, mi sarebbe piaciuto visitare un maneggio di cavalli. Ad incuriosire Giorgia sul mondo equestre era stata sua cugina, che aveva un cavallo di proprietà ; da quel racconto ne era rimasta affascinata, ma il bello doveva ancora arrivare. Fu proorio la giornata trascorsa al maneggio, con tanto di lezione di un istruttore che aveva aiutato Giorgia a montare un pony, ad avere un potere dirompente : un'alchimia contagiosa che si è poi rafforzata nel tempo. I miei genitori hanno capito quasi subito che il mio non era un amore passeggero, che dovevano assecondare la mia tenacia : si sono armati di pazienza e per tre volte ogni settimana mi hanno accompagnato al centro ippico di Colleverde, aspettando che finissi la lezione. Come per ogni disciplina, oltre la passione occorrono altre qualità, che si affinano con gli allenamenti. I progressi erano evidenti e certo non di maniera gli apprezzamenti di chi aveva intuito che quella piccola amazzone era intenzionata a fare sacrifici di ogni genere. Dopo un anno di frequenza del maneggio, ho iniziato a partecipare ai primi circuiti di salto ad ostacoli, la mia passione; avevo un mio cavallo, Geronimo, di razza belga e con lui un affiatamento che é cresciuto di mese in mese. Alle prime uscite, piazzamenti non esaltanti, vedersi superare da avversari di qualsiasi scuderia della regione, non deve essere stato piacevole, e qui hanno avuto un peso importante gli incoraggiamenti dell'istruttore e dei familiari. Da ogni sconfitta è necessario trovare uno stimolo per migliorarsi e questo ho subito detto a Giorgia, che non si è mai scoraggiata, neppure quando ha avuto un brutto infortunio, una frattura scomposta ad un braccio. Fremeva per riprendere gli allenamenti, con il chiodo fisso di recuperare il tempo perduto , racconta papà Gabriele, sottufficiale dei Carabinieri, che ora condivide la stessa passione per i cavalli. Secondo anno di Scienze applicate, Giorgia ha idee chiare sul suo futuro, un obbiettivo da perseguire con la determinazione maturata negli ultimi anni. Mi confronto con le mie coetanee e vedo che abbiamo interessi anche molto diversi; anche io la musica come loro, ma ad esempio i miei miti non sono nella casa del Grande Fratello. Il signo è quello di far parte del corpo dei Carabinieri a cavallo , frequentare il centro sportivo di equitazione dell'Arma, un sogno che si è rafforzato strada facendo, incoraggiata dal padre, che quella divisa la indossa da più di 30 anni. I presupposti per realizzarlo ci sono , perché i progressi sono crescenti e al reggimento della maggiore età, inizierà a partecipare alle selezioni. I campioni che Giorgia insegue, non sono certo noti al grande pubblico. Il miei miti si chiamano Giacomo Casadei e Filippo Bologna, due carabiniere con stile inconfondibile, resterei ore a guardarli, ma ho già avuto la possibilità di seguirli da vicino. Sto provando a rubare loro qualche segreto, come fanno i ragazzi che giocano a calcio e sognano di apprendere, guardando i campioni in televisione. Mario Mariano

