21 Marzo 2021

...di avere vigilato sui potenti della terra, così come sulla gente comune. Ha scortato Papi ( Wojtyla e Ratzinger), capi di stato (Tony Blair,Arafat, la regina Elisabetta e il figlio Carlo), artisti come Milis Davis esibitosi al Curi diversi anni fa, un elenco lunghissimo, arricchito da aneddoti che evidenziano il rapporto che spesso si stabilisce tra il personaggio e il suo angelo custode, che, come nel caso di Francesco Totti si traduce in amicizia per la vita. Il passato è lì che rifulge, ma a chi non piace vivere di ricordi, è capace di mettersi a disposizione della persona. il suo sapere, le sue competenze. Mi inorgoglisce essere utile per la gente, un impegno sociale che ho rafforzato nel tempo, regole apprese durante il servizio in Polizia che metto a disposizione di chi vuole vivere libero da paure e condizionamenti. Da tempo Benedetti si occupa di rafforzare l'auto stima delle donne, i suoi corsi hanno fatto registrare il pieno prima della pandemia ed ora è seguitissimo con lezioni da remoto. Nel mio piccolo credo di aver messo centinaia di donne in sicurezza, capaci a sfuggire da azioni di violenza, con salvaguardia della loro mente e del loro corpo. Da dove si comincia ? Dallo stabilire un rapporto di fiducia, chi partecipa ad un corso di difesa deve entrare in simbiosi con l'istruttore, è necessario che scatti una scintilla per ottenere risultati concreti. Personaggio carismatico, Benedetti non ha fretta, i fondamentali di psicologia non si imparano solo sui banchi nell'Università, ma nella pratica corrente: L'ascolto attivo è determinate, permettere ad una donna di raccontarsi significa trovare una soluzione per i suoi problemi. Credo di non violare la privacy di nessuno nel dire che molte donne sono scoppiate in un pianto liberatorio dopo essersi liberate del fardello che si portavano dietro. La parte teorica dei miei corsi, che hanno la durata di media di 15 lezioni, è importante per prendere consapevolezza, ma lo è in eguale misura la parte pratica, della difesa che impedisce la violenza. C'è un momento topico che occorre superare ? Quando una donna consegue il passaporto della sicurezza ? Non è facile gestire stress e paura difronte al pericolo, l'allenamento aumenta le armi di difesa, e al tempo stesso il controllo delle azioni. Il lookdown ha aumentato le tensioni in famiglia e sul lavoro, la sensazione è che quando torneremo alla vita di prima, occorrerà triplicare i corsi. Testimonianza d Emma, una allieva, individuata per caso : Il maestro è doppiamente bravo : l'attività in Polizia gli ha dato un bagaglio di esperienza incommensurabile ed in più conosce le tante sfaccettature della personalità della donna . Il suo approccio è rassicurante da subito, si capisce che si spende per aiutarci, ho amiche che mi hanno preceduto che sono entusiaste ed io come loro.. Se ho dovuto ricorrere ai suoi insegnamenti per difendermi ? Diciamo che la prevenzione riduce fortemente un'azione di violenza, la consapevolezza di avere le leve giuste per affrontare il problema aiuta tantissimo. Benedetti promosso a pieni voti anche da allieve esigenti, di non facile entusiasmo.

Mario Mariano