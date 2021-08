Domenica 8 Agosto 2021, 05:00

Dalla spiaggia di Copacabana si lascia andare a ricordi e aneddoti che alla svelta riempirebbero un libro: Più volte sono stato sollecitato a lasciare testimonianze del calcio del passato, ma a cosa servirebbe? Chi mi ha conosciuto sa come ho riempito le mie giornate di lavoro, i personaggi che ho incontrato, pur vivendo in una città di provincia. È vero, il calcio non è più quello dove ho operato io, ma vedo anche situazioni analoghe. Ad esempio, oggi come ai miei tempi, il Foligno è in crisi e non mi sembra che vi sia qualcuno capace di risollevarlo. Una verve incredibile, la voce quella di sempre, una lucidità che colpisce, a dispetto delle tante primavere: A gennaio prossimo saranno 88, faccio una vita sana e Rio mi ha regalato tante soddisfazioni. L'Italia e Foligno mi mancano ma la pandemia mi suggerisce di aspettare tempi migliori per un rientro. Da qui ho un quadro abbastanza chiaro del mio Paese,leggo i giornali italiani, gli amici mi raccontano del Foligno calcio. Un tuffo all'indietro, a quando muoveva i primi passi da dirigente sportivo : Anche negli anni 60 la squadra annaspava e passeggiando lungo il Corso si prendevano le decisioni più importanti. Ero amico dell'allenatore Mariani, ma conoscevo bene anche il presidente Moriconi, che incontravo tutte le mattine dal barbiere. Un giorno mi chiesero aiuto e per prima cosa proposi di rinforzare la squadra e così dal Perugia arrivarono Nicolini e Bromuri e la classifica migliorò subìto. Capirono che di me potevano fidarsi e così quando c'era qualche grana, come ad esempio la gestione di calciatori che l'allenatore non voleva utilizzare, si ricorreva a me. Fu il caso di Amici, vero pomo della discordia, c'era chi spingeva perché giocasse e chi frenava ed io a mediare. Vincemmo il campionato e il mio nome cominciò a circolare. Lino Spagnoli mi chiamava tutti i lunedì mattina, voleva che lo informassi di tutto, anche lui mi offri una collaborazione; allora le informazioni erano lente e per averle contava frequentare le persone giuste. Era necessario viaggiare, parlare guardandosi negli occhi. Uomo di relazione, Rosellini sapeva tessere la tela, abile comunicatore tanto che a Foligno spopolava la sua agenzia di assicurazione e in tanti dovevano passare dai suoi uffici, visto che era stato nominato anche responsabile della SIAE. Una svolta di una carriera costellata da grandi operazioni avviene sulla spiaggia privata dell'hotel più chic di Riccione, il Savioli. Conobbi la figlia del presidente della Figc Pasquale e l'aria della vacanza fece nascere una simpatia. Il mio obbiettivo era conoscere il padre e ci riuscì. Da quel giorno mi si aprirono tante porte. Prima il Milan di Rocco e Rivera e poi la Juventus di Heriberto Herrera vennero a giocare a Foligno. Altri tempi, si dirà, ma intanto dietro quelle due partite ci fu un lavoro di alta diplomazia, di una logistica impeccabile, solo complimenti dai dirigenti di squadre dove già all'epoca abbondavano di campioni. Incassi stratosferici, da dare un lungo respiro alle casse sociali. Eppure non mancava qualche detrattore, perché nessuno sfugge all'ipotesi dei due partiti. Sì, confermo c'era chi sosteneva che guadagnavo dalla crisi del Foligno. Non ho mai replicato, le mie fortune economiche venivano da altre operazioni. Oltre alle provvigioni del mio lavoro di assicuratore, incassavo parcelle dai grandi club, perché ho portato in tournée le squadre più prestigiose, Santos in testa, con incassi da favola durante i mesi estivi, quando c'era fame di calcio. Nessuno é profeta in patria e così le istituzioni di Foligno non mi hanno mai detto neppure grazie. Solo l'onorevole Radi si è impegnato per farmi nominare commendatore della Repubblica per meriti sportivi. Ma nessun rancore o recriminazione, anzi felicissimo per la popolarità che godono Spinazzola e Cherubini. Sono amico del papà, Carlo, un ex funzionario di banca molto capace, Federico idealmente ha voluto premiarmi facendomi avere la maglia di Chiellini, un gesto che non ha prezzo. Nel palmares anche tante operazioni di calcio mercato, che vengono ancora ricordate oggi. Lo sbarco in Italia di grandi campioni sudamericani porta proprio la firma di un procuratore ante litteram : Rosellini piazza Careca al Napoli, Cerezo alla Roma, Junior al Torino e questo è solo un assaggio di campioni che arrivano in Italia. Ho sempre considerato Il calcio alla stregua di uno spettacolo,un divertimento : per promuovere questa filosofia occorrono i fuoriclasse e modestamente credo di aver dato il mio contributo per il passaggio dal catenaccio ad un gioco più fantasioso.

Mario Mariano