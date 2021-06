Domenica 27 Giugno 2021, 05:03

segue dalla prima pagina

Da un lato la Banca d'Italia, armata di numeri che lasciano poco spazio alla fantasia, ha duramente rappresentato come negli ultimi trenta anni in Umbria ci sia stato un inesorabile e costante calo del PIL che ha determinato un impoverimento complessivo e la meridionalizzazione dell'intera Regione; dall'altro, la Presidente Tesei insieme all'assessore Coletto, ha disvelato ciò che purtroppo circolava da tempo: la nostra sanità, negli anni passati, ha accumulato debiti rilevanti che ad oggi si calcolano in 35 milioni di euro, ma che secondo voci di corridoio sarebbero anche molti di più e caratterizzati da elementi anomali, a cominciare dall'incomprensibile consumo di farmaci che appare spropositato rispetto ad altre Regioni.

C'è di che gelare quel sottile ottimismo che la regressione del Covid e le attese del Recovery Fund hanno creato.

Dunque, torniamo con i piedi per terra e cominciamo con l'essere consapevoli della realtà socio economica gravemente compromessa: c'è bisogno di una decisa inversione che può essere determinata soltanto da idee nuove in grado di superare certe logiche nelle quali l'Umbria sembra essere caduta.

Innanzi tutto occorre abbattere quell'idea di assistenzialismo che la politica regionale degli ultimi venti anni ha alimentato ad ogni costo nel campo della imprenditoria agricola quanto nell'industria e della quale gli effetti negativi sono sotto gli occhi di tutti.

Il clientelismo becero e smaccato che ne è derivato ha portato a procedimenti penali ancora in corso, e, fatto ancor più grave, ha indebolito le nostre imprese rendendole fragili sui mercati.

L'assistenzialismo finanziario fatto di aiuti economici, esenzioni, crediti di imposta, quando viene erogato in modo lineare, diffuso e acritico è veleno puro perché ingenera meccanismi distorsivi che sono almeno una delle cause della disastrosa realtà che la Banca d'Italia ha descritto con la sua relazione.

Il rischio concreto che con i fondi del Recovery Fund ci si infili nuovamente in forme assistenzialistiche è tanto reale quanto preoccupante.

Il mondo vero non ha bisogno di aiuti ad personam ma di interventi strutturali che portino ad una mobilità degna di questo nome, ad un'amministrazione efficiente al servizio di cittadini e imprese, a una giustizia dotata di strumenti che consentano di bene operare con rapidità e certezza, in un contesto generale di efficienza attrattiva. Se la storia è maestra di vita e se è vero che vi è un abisso fra l'Umbria innovativa che fra gli anni 70 e 80 aveva costruito un modello esemplare rispetto all'immobilismo successivo, è il momento di fare tesoro degli errori e, cambiando passo e impostazione, con capacità di visione e coraggio nell'amministrare, dare all'Umbria una prospettiva di competitività, attraverso un uso intelligente delle risorse che Unione Europea e Stato Italiano stanno mettendo a disposizione. Giuseppe Caforio