14 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







segue dalla prima pagina

Da alcuni anni a questa parte ho con lui un prezioso filo diretto: Presidé, so' Alfredo, ma tu lo sai come Carlo Abarth studiava le sospensioni a Vallelunga? Nonostante qualche cosa sulla mia amata Vallelunga la sapessi anch'io, se non altro per aver avuto l'onore di esserne stato per quasi due lustri presidente, la storia sulle sospensioni di Abarth sinceramente mi era sfuggita. In quegli anni ai box c'erano bravi e volonterosi meccanici, ma di ingegneri e tantomeno di informatici neanche l'ombra. La telemetria? Una tecnica sconosciuta. La carburazione? Qualcosa da calibrare con l'orecchio e con l'abilità del quarto di giro di vite per arrivare alla miscela giusta. Le sospensioni? Si taravano sulla base delle indicazioni del pilota. Carlo Abarth, steso quasi alla fine della Roma, la curva lievemente rialzata, osservava attentamente con un taccuino e un lapis (allora si chiamava così) in mano i movimenti degli assi delle ruote per arrivare a quell'assetto che consentisse un ingresso bilanciato, direzionale e soprattutto un'uscita veloce.

All'inizio degli anni '60, in quelle domeniche descritte dall'amico Alfredo, all'interno del salotto buono della velocità romana potevi incontrare i commissionari delle migliori marche di auto, come Ferrari, Alfa Romeo, o le mitiche Bizzarrini, così come qualche rampollo della nobiltà che cercava successi ed imprese a cui abbinare il suo nome o ispirare i successivi racconti, più o meno veri, più o meno ingigantiti. I parcheggi, in realtà campi sottratti all'agricoltura, erano pieni di luccicanti auto da modificare e lo sapeva bene il signor Cella, commissionario del marchio Abarth per Roma e provincia e datore di lavoro di Alfredo Sabatini, il quale, grazie alle gesta dei piloti, riusciva a vendere marmitte, volanti, pistoni agli appassionati che nei giorni successivi si recavano alla sua officina atelier in via Gregorio VII sull'Aurelia. Celli, genovese, con un fisico ed una cordialità che ricordavano Aldo Fabrizi, aveva capito subito l'importanza e la visibilità che davano gli autodromi, una sorta di vetrine che stimolavano il mercato dell'automotive, Al bar del Pincetto, proprio lì in prossimità dell'ingresso alla curva Roma, Celli con la sua simpatica cadenza genovese intratteneva gli appassionati descrivendo le modifiche che potevano essere fatte sulle loro auto di serie, parlando appunto la lingua universale della passione. A fine giornata, risaliti in auto alla volta di Roma, l'automobile non era più quella dell'andata, sembrava avesse nel motore il tigre che furoreggiava nella pubblicità dell'epoca, in realtà erano i sogni del proprietario che la rendevano più veloce. Del resto l'auto è femminile e chi più di una donna è in grado di far sognare!

Ruggero Campi