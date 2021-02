segue dalla prima pagina

Credo che molti di noi abbiano vissuto situazioni simili, sia nella veste di automobilista in fasce sia in quella di genitore o di nonno quando, davanti a regolari forme rettangolari, abbiamo cercato di costruire un giocattolo e dare forma alla passione che già era in noi. Le ruote, i fanali, il cruscotto con il contachilometri e il contagiri disegnati con un grosso pennarello e così via sino ai minimi dettagli. Ma scatole artigianali a parte, nei ricordi magici di molti di noi campeggia l'automobilina a pedali vera e propria e, magari dopo, quella a batteria. Di ferro dolce e poco resistente, dava una sensazione di indipendenza così come una auto vera: salivi orgoglioso, avevi il tuo volante, ti muovevi spingendo avanti e indietro con tutta la forza su quei pedali e, se avevi già un bel piede, inevitabilmente ti impuntavi per terra. Che la passione in età matura generalmente sfoci nel collezionismo con la meticolosa ricerca di oggetti particolari magari già a suo tempo posseduti o solo sognati è cosa risaputa, ma pensare che, unita all'ingegno, possa condurre alla costruzione di veri e propri pezzi unici sinceramente è più raro. A parte le capacità tecniche, prima di tutto devi pensarci, avere l'idea e giocherellare a lungo perché, si sa, il confronto ragionato con gli altri appassionati è fonte inesauribile di ispirazione. A Colombella è accaduto proprio questo, un gruppo di ingegnosi amici negli anni '70, complice l'Austerity, vi hanno attinto a piene mani realizzando una ciclo-automobile degna di una laurea honoris causa in ingegneria meccanica. Un'automobilina per ricordare sensazioni provate da fanciulli? Macché, una auto vera, ad emissioni zero e, diremmo oggi, muscolare. Erano gli anni dell'Austerity, lockdown ante litteram, l'Italia fece improvvisamente i conti con il blocco della circolazione, quando le domeniche ecologiche erano di là da venire e tutti si sentirono privati della giusta aspettativa di mobilità e di divertimento nella sacra domenica. Città, paesi e strade sono deserte, le auto private non circolano, recitava il proclama dei nostri ragazzi inventori. Ma Colombella non si ferma. Qualche giorno e quattro intraprendenti giovani Grelli Giuseppe, Grelli Ferdinando, Mannocci Giampaolo e Minelli Domenico, tra un bicchiere di coca ed un caffè, decidono di fare qualcosa per muoversi la domenica da un paese all'altro e nella loro mente è nata l'AUTOPEDALATURA.

Così, prendendo a base una Fiat 500 destinata alla rottamazione, iniziano a sviluppare l'ambizioso progetto, riducendo dapprima il peso da 520 a 180 kg, e poi, dire geniali è poco, applicando il cambio a quattro marce di una moto Mv Agusta. Il risultato? Una superleggera con 4 posti a sedere capace di raggiungere in pianura la velocità di 60 Km/h e di superare qualsiasi salita grazie -diremmo noi ciclisti- al contenuto sviluppo metrico del rapporto più corto, la prima marcia. Ci volevano quattro pedalate per far fare un giro completo alle ruote. Questa strabiliante vetturetta fu presentata nel gennaio del 74 in occasione del venticinquennale della condotta del Dr. Donati, altro colombellese illustre, e ebbe la vetrina di piazza IV novembre a Perugia, dove la madrina signora Palma Grelli lanciò la bene augurante bottiglia. Infine affrontò un'impresa memorabile che tutti i 4 copiloti/costruttori/motoristi (definiti dalla stampa autociclisti) ricordano con orgoglio e profonda emozione: Perugia-Roma, Stadio Olimpico per andare ad assistere alla partita della Lazio contro il Vicenza. Per i ragazzi di Colombella fu un trionfo, con la dirigenza della Lazio lì ad occoglierli, oggi diremmo una eccellenza umbra. Purtroppo il gioiello 500 a pedali, dopo varie esibizioni a Colombellopoli per sostenere la locale sezione dell'AVIS, fece la fine a cui era inizialmente destinata, mangiata dalla ruggine fu dimenticata da tutti e rottamata. Una storia del genere non poteva essere dimenticata ed è per questo che l'Automobile Club di Perugia ha deciso di premiare i quattro ingegneri di Colombella con un riconoscimento che gli verrà consegnato al GalAci in programma nella tradizionale cornice del Brufani Palace.appena diventeremo gialli!

Ruggero Campi

