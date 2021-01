segue dalla prima pagina

Così per ribadire la sua conoscenza universale di un prodotto che conosce come le sue tasche. E soltanto sfogliando le sue precedenti pubblicazioni o leggendo i suoi editoriali sulla rivista specializzata, avremo tutti, sicuramente, le idee più chiare davanti agli scaffali del supermarket o in cantina. Una distinzione basilare è quella del prezzo: una bottiglia di 10 euro contiene un buon vino, quella di un prezzo diverso, anche decisamente più alto, io la chiamo marketing. Etnologo che ha contribuito a far grandi le aziende per le quali ha lavorato con idee geniali, supportate da un entusiasmo che resiste all'usura del tempo, con tante storie da raccontare.

Ho conosciuto grandi personaggi in ogni settore, culturale, imprenditoriale e dello sport e non ricordo di essermi imbattuto in astemi, il vino rafforza ogni vincolo tra le persone e tra i promoter più importanti ho frequentato Gianni Brera ed Enzo Bearzot. Con loro ho parlato poco di calcio e molto di vino, di annate speciali e di vitigni.

Brera era un frequentatore assiduo di Torgiano, amico di Giorgio Lungarotti e dunque ospite del resort Tre Vaselle, location dove hanno alloggiato per anni le squadre di calcio metropolitane, Milan e Juventus in testa, e la Nazionale. Stare a tavola con Brera era uno spasso, conversatore a tutto campo, un istrione, padrone di competenze su cibo e vino. Un anno gli proposi di presentare a Torino il nostro San Giorgio e lui non se lo fece ripetere due volte. In conferenza stampa rintuzzò tutte le qualità dei vini piemontesi da buon polemista e fu un successone, anche perché la bottiglia del nostro vino spuntò da un gigantesco uovo di Pasqua che una azienda dolciaria torinese aveva deciso di offrire per omaggiare il più grande giornalista sportivo italiano.

Per promuovere il vino dell'azienda per la quale operava, prima di sbarcare in Umbria lo aveva fatto a lungo in Emilia Romagna dove pure aveva coltivato la cultura per l'aceto balsamico, Valentini era capace di allearsi con chiunque avesse competenze, passione e leadership nel campo della ristorazione. Il più grande cuoco che ho conosciuto è stato Angelo Paracucchi. Un genio, partito dalla cucina del motel AGIP di Spoleto e poi capace di trasferirsi a Sarzana per la stessa catena che ci aveva visto lungo. Credo di averlo sempre appoggiato nei suoi progetti e quando si è messo in proprio con La locanda dell'angelo a Marinella di Sarzana ho toccato con mano quanto la sua cucina fosse apprezzata. Occorreva prenotarsi con grande anticipo se volevi mangiare da lui, internet era di la da venire, ma le informazioni circolavano lo stesso. Imprenditori lombardi che viaggiavano per lavoro per recarsi al sud, deviavano per la Liguria pur di non perdersi la cucina di Angelo. Orgoglioso di aver promosso la intitolazione di una strada a Cannara. Valentini lo dice quasi sottovoce, ma fu in quegli anni del boom economico che il vino umbro trovò una sua precisa collocazione fuori regione. Aneddoti raccontati con una lucidità coinvolgente, come quello di una cena di gala irripetibile, sempre a Torgiano, dove il principe Filippo di Edimburgo era l'ospite d'onore e attorno a lui per il 25° anniversario del WWF c'era tutta la monarchia europea. Un evento dove tutto doveva filare per il verso giusto, e così andò. A distanza di tanti anni, Valentini sente ancora l'obbligo di ringraziare Ada Urbani, non ancora scesa in politica, ma già con le idee chiarissime su come promuovere la propria immagine. Quando le proposi di sponsorizzare l'evento non ci pensò due volte, riempi le cucine di tartufo, contribuì alla copertura delle spese di una cena memorabile ed in cambio ebbe il meritato riconoscimento di sedersi a tavola a fianco del principe. Un doppio investimento, a conferma che il braccino corto non ha mai pagato. Valentini ha saputo mettere a frutto competenze importanti anche sull'aceto balsamico, un suo antico cavallo di battaglia. Ancora oggi è sollecitato a dare consulenza a cantine importanti, non solo umbre. La cucina italiana sta facendo meno uso di questo condimento e non ne capisco le ragioni, i giapponesi lo stanno valorizzando, avendone colto tutte le peculiarità. Fare un eccellente aceto balsamico è più difficile che produrre un vino di qualità, proprio perché mancano competenze specifiche ed è per questo che le grandi aziende siano in difficoltà.

Quando non era tempo di pandemia, accettava consulenze anche in presenza, ora il suo sapere lo mette nero su bianco. La dodicesima fatica letteraria è quasi in dirittura d'arrivo ed è stato necessario allenarsi con il computer. Ne ho scoperto l'utilità in età avanzata ed ora lo considero un alleato prezioso. Pronto ad attivarlo già nelle prime ore del mattino, volte anche nel cuore della notte, quando mi sveglio e mi vengono delle idee. Che sia questo il segreto della sua splendida longevità?

Mario Mariano

