...con le opere del maestro napoletano trafugate in gran numero. Colpi ordinati da intenditori ed eseguiti da specialisti: mala campana, laziale e forse toscana. Umbri al massimo in funzione di supporto; non è nelle loro capacità professionalità agire in un settore criminale che scavalca i confini nazionali, riflettono gli investigatori mentre la regione celebra i primi cinque anni dell'unico piano che c'è nella penisola contro il degrado predatorio. Situazione da zona rossa ancora oggi. L'Italia è bersagliata intorno alle 300 volte all'anno, l'Umbria si rincuora se non si sforano le venti volte. Tranquillizzano le operazioni di recupero che sono , fortunatamente, in crescita costante. Dunque i furti del 1981. I più clamorosi sono tre. Appaiono, per target e modalità di esecuzione, organizzati da un'unica banda che agisce su commissione. Ne sono convinti gli inquirenti che puntano sulla criminalità laziale, campana e toscana. Molto meno su quella locale che mancherebbe di specializzazione. La baronessa Adriana Oddasso è una nobildonna molto ricca di origini piemontesi. Ama l'arte, la pittura e la letteratura in particolare. Vive prevalentemente a Roma , ma ha una grande villa alla periferia di Perugia sulla quale dalla dependance vigilano il custode e la sua famiglia. La notte del 20 marzo c'è il trafugamento: mobili e quadri per 300 milioni di lire. Sette dipinti rappresentano il core business del colpo. Due sono di Salvator Rosa e due di Paolo Brill. A Gubbio, a guardia del castello del principe Alessandro Torlonia ci sono due cani e un fattore. I cani vengono avvelenati , l'uomo abita troppo lontano e non avverte segnali di allarme. Sono entrati nel giardino con un camion sul quale hanno caricato mobili, arazzi, quadri , ceramiche e altri oggetti da farci un centinaio di milioni. Il commando ha rovistato dappertutto come cercasse qualcosa che non ha trovato. Magari opere di Salvator Rosa che sono da un'altra parte, oggetto della prossima razzia. I Torlonia sono nelle loro residenze romane. Una telefonata, la mattina del 20 settembre , li mette al corrente del blitz. Il Castello di Salci è il cuore di un borgo rurale del comune di Città della Pieve edificato nel 1200. La proprietà fa riferimento al manager Francesco Perrini ed è oggetto di ricorrenti progetti di riqualificazione , fulcro di un possibile rilancio turistico che interesserebbe una vasta area tra l'Umbria e la Toscana. Quando la notte 2 novembre 1981 fu svaligiato l'ipotesi di una nuova vita per Salci era già sul tavolo . Il castello è disabitato. I ladri stipano un furgone di argenteria, mobili e di dodici quadri del seicento, opera, neanche a dirlo, di Salvator Rosa. Il bottino è sui 300 milioni. A scoprire il furto il proprietario di rientro da Parigi. E sembra chiudersi un cerchio: il bersaglio grosso come a Villa Oddasso anche a Città della Pieve sono le opere di Salvator Rosa. Un estimatore del pittore e poeta partenopeo ha mosso le pedine dei tre furti? Alvaro Fiorucci

