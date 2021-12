Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:01

segue dalla prima pagina

(...)come l'ACI per i suoi soci, fa capolino dalle immacolate tasche laterali. Ma hai visto che plancia, illuminata a giorno, tutta touch e poi se voglio chiamare Antonella basta sfiorare quell'icona e dare l'istruzione. Guarda. Ronzii straniuno squillo poi ancora ronziii. Chiama richiama, anzi sfiora... A volte i rumori esterni disturbano l'intelligenza artificiale. E allora? Allora bisogna fare manualmente. Siii, ma è da gì piano.... Continuo a ripeterlo, ormai sono 5 km forse 10, ma il mio giovane amico imperterrito, anzi ipnotizzato, continua a giocare con la plancia della astro-automobile senza rendersi conto di guidare, il movimento e la strada passano in secondo piano, anche se è dall'inizio che continuo ad invitarlo a gì piano. Le mani, scusate, una mano impugna il volante, mentre l'altra danza, assecondata dagli occhi, sullo schermo tentando di cambiare il colore della plancia e contemporaneamente scegliere la musica più adatta al percorso. Sì, perché ho scoperto - da uomo del II millennio non lo sapevo - che a seconda della strada e della gente che hai in auto la musica cambia. Siii, ma è da gì piano. Con questo tasto posso indurire o ammorbidire le sospensioni, ah e con quell'altro annullare i controlli, poi se c'è il fango, la neve o il ghiaccio, basta un click e no problem. Non c'è verso, il volante sempre con una mano e gli occhi per così dire fuori dalla carreggiata, a fare dell'altro. Il suono del motore non si sente e nemmeno serve ascoltarlo, tanto il cambio sceglie da solo la marcia più adatta. L'insonorizzazione esterna é perfetta, mentre all'interno il volume della musica è fuori dalle righe e della mia capacità di sopportazione.E non ti ho detto che guida da sola..sì ma è da gì piano. A questo punto toglie l'unica mano che faceva il suo dovere, l'auto naviga a vista, la propria ovviamente, interpretando al meglio ciò che l'elettronica le dice, fortunatamente un bagliore interrompe l'automatismo e quasi per miracolo le mani si riaccoppiano al volante, ma solo per un attimo perché poi è la volta della sigaretta, quella elettronica che fa tanto fumo. Ma la sigaretta l'amata astro-automobile non te l'accende? Provo a dirglielo per fargliela spegnere. Non lo avessi mai fatto, dal fumo, non so per quale reazione intellettiva, passa alla regolazione dei sedili e le mani si separano di nuovo, torna una sola al volante. E' da gì piano lo capisci sì o no? . Ammonisco ora con più fermezza, cercando di spiegare cosa può comportare la distrazione, gli ricordo gli incidenti accaduti nel 2020 sulle strade dell'Umbria. I feriti e i morti che, nonostante la minor circolazione, hanno un peso del 26%, in crescita di ben 4 punti rispetto al 2019, tutti i dati, in pratica, snocciolati dall'Automobile Club locale l'altra settimana durante l'annuale conferenza, le cause degli incidenti e i costi sociali. Ad un tratto l'attenzione riappare e l'intelligenza artificiale torna al suo posto, nella centralina dai mille microchip. Hai ragione ho da gì piano e soprattutto devo guidare, non giocare. Proviamoci un po' tutti, il mio amico lo ha capito in tempo, per fortuna. In auto si guida solo, mi raccomando. Auguri e per le feste gimo piano un po' tutti per favore.

Ruggero Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA