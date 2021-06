Domenica 27 Giugno 2021, 05:03

segue dalla prima pagina

Come fosse una barzelletta. Invece è un dramma. In effetti un pericolo grave c'è . Più per la Negra che per gli altri perché lei, prostituta africana, è cieca. Costretta a stare lì dal miraggio di un intervento risolutore dei suoi guai con la vista. Ma i suoi sfruttatori promettono e poi rinviano di mese in mese e le condizioni dei suoi occhi peggiorano con il trascorrere dei giorni spesi a cercare clienti sulla strada che porta al valico della Somma a far soldi per quell'appuntamento con i dottori che non arriva mai. La ragazza ha venti anni e viene dal Camerun. In Italia è entrata con un visto turistico che le hanno procurato i nigeriani di una banda che movimenta esseri umani destinati alla schiavitù della prostituzione e del lavoro nero. Le avevano detto: vieni, avrai uno stipendio, farai la cameriera. Invece diventerà la Negra e l'ipertrofia dei nervi ottici la porterà alla cecità. L'offerta l'aveva convinta: cameriera, stipendio, chirurgia oculistica, stop alle ombre della malattia che la conducono lungo un tunnel dove l'oscurità è sempre più impenetrabile. La mafia nigeriana, come tutte le mafie, non ha sentimenti, ma sa essere feroce. Ovviamente non la curano, la sfruttano: l'accompagnano la mattina, la recuperano alla sera: l'incasso lo prendono loro. Il 20 febbraio 2000 gli agenti del commissariato di Spoleto si rendono conto che il generico rischio stradale, al quale si può mettere rimedio, nasconde un rischio personale che sta diventando irrimediabile: la cecità della ventenne. Prima dell'operazione di polizia scatta un'operazione di solidarietà. Sono gli stessi uomini e le stesse donne in divisa si mettono al telefono per individuare lo specialista adatto e la struttura ospedaliera disposta ad ospitare, per il tempo necessario, la paziente la cui storia trova- in tempi relativamente brevi- sensibilità pronte ad ascoltarla. E a scrivere , se possibile, il lieto fine di una storiaccia di sofferenza individuale e di spietata criminalità Ci vogliono due mesi, poi la ricerca , che ha coinvolto uomini e dalle donne in divisa e uomini e donne col camice bianco infila la strada che porta alla possibilità di dare una nuova vita a quei nervi ottici che si stavano spegnendo. Passano altre settimane per la messa a punto della convalescenza, poi lentamente la luce si riaccende in due occhi che hanno sofferto e lottato e dimostrato che a volte anche un destino che sembra segnato può subire un rovescio di prospettiva. Fuori dall' ospedale c'è un'altra sorpresa. Guarita la ragazza camerunense potrà fare sul serio la cameriera, servizio ai tavoli in una pizzeria. Non si è mai saputo chi le ha dato l'aiuto che la messa di fronte all'obiettivo per quale aveva lasciato la sua famiglia e il suo paese. Un aiuto indiretto glielo ha dato la polizia quando una banda di nigeriani, droga e prostituzione, è finita in manette. Nel gruppo forse c'era anche qualcuno di quelli che la portavano sulla Somma. Lei non l'ha potuti individuare. Era cieca quando viveva bel buio della prigione dei suoi aguzzini. Alvaro Fiorucci