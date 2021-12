Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:01

che amplificano l'insicurezza quotidiana.

Oltre alle questioni di salute, di lavoro e dell'economia, infatti, a preoccupare c'è anche l'incolumità personale e dei propri beni.

Nelle ultime settimane, più che in altri periodi, in tutta l'Umbria abbiamo assistito ad una decisa recrudescenza dei furti nelle case, con e senza proprietari all'interno.

Tra le paure e le preoccupazioni più angoscianti c'è il pensiero che qualcuno possa violare la propria casa, la propria intimità se non addirittura le persone care, nel luogo dove ordinariamente ci si sente più protetti.

Se è vero, e non si ha motivo di dubitarne, che secondo le questure i dati sulla commissione dei reati e in particolare dei furti sono in calo, è altrettanto vero che la percezione è ben diversa.

Vi sono zone dell'Umbria che sono state colpite da furti a ripetizione e sistematici, che hanno creato una vera e propria tensione sociale, portando all'esasperazione interi quartieri e zone periferiche.

Molti cittadini, evidentemente insoddisfatti della risposta delle forze dell'ordine, hanno fatto ricorso ad organizzazioni private per fronteggiare il fenomeno e si sono organizzati in una sorta di catena di vicinato per segnalare ogni auto e ogni presenza sospetta, con il chiaro intento di svolgere attività di prevenzione.

E dunque, Covid e furti sono al vertice delle preoccupazioni degli umbri e, se per il primo la scienza, grazie ai vaccini e ai nuovi farmaci sembra dare una risposta, sui furti c'è ancora da lavorare, e molto.

Il problema non è solo di prevenzione e di controllo del territorio ma, a monte, anche dello stigma e della gravità con cui considerare il furto e, conseguentemente, della pena da applicare a questo reato.

I furti ed in genere tutti i reati contro il patrimonio, infatti, sono considerati dalla legge come fattispecie minori a cui sono collegate pene tutto sommato modeste, al punto tale che difficilmente, salvo forme aggravate, gli autori finiscono in carcere.

Stante l'allarme sociale e gli effetti psicologici nefasti che questi reati creano sulla cittadinanza, invece, sarebbe opportuno rivederne l'ambito sanzionatorio, aggravandone sensibilmente le pene e assicurando la certezza dell'esecuzione della pena.

Potrebbe essere questo il vero deterrente contro il dilagare dei furti e una forma di rasserenamento mentale per i cittadini.

Ma domani è Natale e, almeno per un giorno, allontaniamo tutte le preoccupazioni e le incertezze e godiamoci il calore e l'affetto delle famiglie, nelle nostre case.

Giuseppe Caforio

