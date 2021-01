segue dalla prima pagina

C'è poi da prevedere la partecipazione alle varie cerimonie pubbliche, civili e religiose, alle quali l'arcivescovo è chiamato a intervenire. La gestione dell'agenda implica un ruolo organizzativo delicato, che deve tener conto di molti fattori e includere i viaggi pastorali in Italia e all'estero, che negli ultimi anni, con la presidenza CEI, sono aumentati. Poi, nel pieno dell'attività pastorale, la malattia del cardinale».

Come è stata la gestione della malattia del cardinale Bassetti?

«Un vero dramma. Sulle prime pensavamo si trattasse di una semplice influenza. Il tampone ha poi rivelato che era Covid. I primi giorni li ha trascorsi isolato in casa. Quando le condizioni di salute si sono aggravate, si è reso indispensabile il ricovero in ospedale».

Le tappe salienti. I passaggi più complessi, il rapporto con i medici, i media, la CEI.

«Mi ha fatto una certa impressione attraversare Perugia dietro l'ambulanza. Fatti gli accertamenti al pronto soccorso, è stato ricoverato a Medicina d'Urgenza, nell'apposito reparto destinato ai pazienti Covid. Dopo qualche giorno, la situazione è peggiorata: i medici lo hanno trasferito in terapia intensiva con l'ipotesi di doverlo intubare. Ho cercato di essere sempre presente, nelle forme consentite. I sanitari sono stati molto premurosi ed estremamente professionali, e ci hanno costantemente informati. A tutti loro un grande grazie. Come era facile da intuire, i media si sono scatenati e tutti volevano sapere. È emerso comunque in maniera inequivocabile che il cardinale è molto amato in tutta Italia. Siamo sempre stati in contatto con la Segreteria generale della CEI; da Roma seguivano la vicenda con grande apprensione».

Un'esperienza unica: il mondo cattolico che ha pregato per la guarigione di Bassetti.

«Sì, un'esperienza davvero sconvolgente. In terapia intensiva, nonostante le cure appropriate, la situazione andava sempre peggiorando. Ai tantissimi che mi chiamavano, chiedevo preghiere. Si è creata così una grande catena d'intercessione in Italia e anche all'estero. Una comunione, una solidarietà sincera, palpabile. Impressionante e commovente».

Il periodo più brutto e poi le buone notizie

«Lunedì 9 novembre, al mattino i medici ci hanno avvisato che la situazione stava precipitando, con i parametri vitali seriamente compromessi. Il cappellano gli ha impartito l'assoluzione generale. Al pomeriggio il cardinale mi ha fatto arrivare un bigliettino scritto a stento: Amilcare ti saluto, ti abbraccio e ti benedico!. Ho provato un grande dolore. Per tutta la notte ho vegliato. Mi tornava in mente il messaggio inviatomi dalla signora Antonia, mamma del beato Acutis, alla cui intercessione il cardinale si era affidato: Preghiamo e siamo fiduciosi. Al mattino dopo, squilla il telefonino con il numero del cappellano: ho temuto il peggio. Padre Luigi mi passa il cardinale: Mi sono tornate le forze, sto meglio, ringrazio il Signore!. Poi la convalescenza e la gioia di vederlo tornare in cattedrale per la Messa di Natale».

Mario Mariano

