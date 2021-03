14 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







segue dalla prima pagina

Ammette, senza giri di parole, che il Covid non ha inciso neppure un po' sugli affari di famiglia. Non nego che abbiamo dovuto affrontare tante difficoltà, ma una clientela straordinaria ci ha accordato pieno sostegno trasmettendoci una carica che si é rivelata vincente.Nel tempo il negozio si è fatto un nome, un incrocio di gusti e sapori, con Strati, origini calabresi -provincia di Reggio Calabria, Siderno per la precisione- che è riuscito ad infrangere antiche tradizioni, portando i perugini a scegliere il pane calabrese, abbandonando così la filetta senza sale. È già qualche anno che oltre il 70% dei nostri clienti ha cambiato gusto. Una sorta di integrazione che si è rafforzata a tavola, con un risultato che ci inorgoglisce. Andrea parla sempre al plurale perché fermante convinto di dare un giusto riconoscimento alla moglie Isabella, che considera il vero punto di forza del locale. Al paese eravamo una famiglia numerosa, genitori e figli impegnati nel panificio. Eravamo troppi e per non pestarci i piedi, convinto anche dalla segnalazione di un parente, decisi di salire a Perugia per accettare un posto da dipendente. Ho toccato con mano la diffidenza iniziale dei perugini verso il forestiero, non capivo la loro riservatezza che stride con la estroversione della gente del sud, ma non mi sono mai scoraggiato. Con il tempo, ho capito che la gente di qui non si entusiasma per nessuno, perché la fiducia te la devi conquistarla giorno per giorno, e quando scocca la scintilla, il gioco è fatto, l'integrazione si è realizzata. Acquisita la giusta esperienza, Andrea ha realizzato il desiderio di mettersi in proprio per verificare una capacità imprenditoriale maturata a poco a poco : Lavorare tanto e bene non basta, deve esserci empatia con il cliente, che vuole essere indirizzato nelle scelte e in questo siamo davvero imbattibili, perché Isabella lavora con un entusiasmo che piace molto alla gente. Un mix tra qualità dei prodotti e capacità di vendita : una miscela esplosiva che si traduce in soddisfazione del cliente e ritorno economico. Salvo che occorre prudenza, specie di questi tempi : Spese e tasse sono sempre troppe, ma aver superato questa fase durissima, ci fa essere meno preoccupati per il futuro. I nostri clienti avrebbero potuto trovare altre soluzioni, magari più comode, ed invece la fidelizzazione che perseguiamo tutti i giorni, ha dato i suoi frutti. Anche per questo sento di dire un grazie di cuore a Perugia. Un grazie ricambiato , perché all'integrazione che passa per il pane, nessuno ci aveva mai pensato.

Mario Mariano